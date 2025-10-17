Sospechoso de asesinar a Ligia Faerron y enterrar su cuerpo en finca pasará 6 meses en la cárcel

Ligia Zulema Faerron Jiménez desapareció desde el pasado 26 de setiembre. (OIJ/OIJ)

Un Juzgado Penal ya definió cuál será el futuro inmediato del hombre apellidado González López, de 29 años, quien es señalado como el principal sospechoso del femicidio de Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, cuyo cuerpo apareció enterrado en una finca en San Carlos.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual indicó que la Unidad de Género de la Fiscalía de San Carlos consiguió que se ordenaran seis meses de prisión preventiva contra el sujeto, a quien se le atribuye un presunto delito de femicidio.

“Se presume que el hombre acabó con la vida de Faerron y luego ocultó su cuerpo en una finca ubicada en Javillos de Florencia. Este fue ubicado el miércoles anterior, durante una diligencia de allanamiento dirigida por el despacho”, detalló la Fiscalía.

De acuerdo con las autoridades, la última vez que se tuvo información sobre Ligia Faerron fue el 26 de setiembre pasado, día en el que, al parecer, el imputado visitó a la mujer en su casa.

Por estos hechos, dos mujeres de apellidos Linares Rodríguez y Monterrey Linares son investigadas por el presunto delito de favorecimiento real, ya que, en apariencia, ocultaron información a las autoridades judiciales.

Tras ser detenidas el pasado miércoles, ambas mujeres fueron dejadas en libertad sin medidas cautelares, pero apegadas al proceso.