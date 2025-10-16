Este es el conmovedor ruego de hija de Ligia Faerron al ser hallado cadáver de su mamá

Ligia Zulema Faerron Jiménez de 53 años, desapareció el 26 de setiembre del 2025 y el 15 de octubre del 2025 la hallaron enterrada. (Foto: redes soc/Foto: tomada de redes sociales)

“Mi madre, mi guía, mi refugio y mi razón de amor, ya no está conmigo y su partida injusta ha dejado un vacío que nada, ni nadie podrá llenar”.

Esa es parte de la oración que realizó una de las hijas de Ligia Zulema Faerron, de 53 años, quien fue asesinada y enterrada en una finca en Javillos de Florencia, San Carlos, cerca de un vivero.

Ligia fue vista con vida por última vez el 26 de setiembre anterior, el reporte al OIJ San Carlos de la desaparición llegó hasta el 1 de octubre y este miércoles 15 de octubre las autoridades encontraron el cuerpo de Ligia. El OIJ logró identificarla por los tatuajes de la víctima, así como la ropa.

Oración de la hija y la esperanza en la justicia divina

La hija menor de Ligia ha utilizado las redes sociales para expresar el dolor por la pérdida de su mamá. La joven y sus hermanos han recibido fuertes golpes en los últimos seis meses, pues también perdieron al papá.

“Te pido Señor (se refiere a Dios) que la recibas en tus brazos con la misma ternura con la que ella me abrazaba en mis días de tristeza. Que encuentre en tu presencia la paz que le fue arrebatada aquí en la tierra”, manifestó la joven.

En su oración, también pide fuerzas porque siente como su cuerpo se quiebra. Señala que confía en la justicia divina y que seguirá amando a su mamá, cuyos recuerdos que le quedan viven en el corazón de la muchacha.