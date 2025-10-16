Familia de Ligia Faerron había sufrido otro duro golpe pocos meses antes de su muerte

El cuerpo de Ligia Faerron fue encontrado este miércoles dentro de una finca en Florencia de San Carlos. Foto Facebook. (Redes sociales/Ligia Faerron. Foto Rede sociales.)

La trágica muerte de Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, es el segundo golpe que su familia recibe en cuestión de pocos meses, pues recientemente, habían perdido a otro ser querido.

Así lo reveló una de las hijas de Faerron por medio de una publicación hecha en su cuenta de la red social Instagram, en la cual publicó una foto muy especial para ella y sus hermanos.

“En menos de 6 meses perdí a mi papi y hoy a mi mami. Dios, dame mucha fortaleza”, escribió la joven junto a la fotografía.

Además de esa publicación, los hijos de Ligia difundieron un comunicado de prensa con un desgarrador mensaje tras confirmarse la muerte de su madre. “Con profundo dolor en el corazón, queremos compartir que el cuerpo de nuestra amada madre, Ligia Faerron Jiménez, ha sido encontrado.

Esta fue la publicación hecha por la hija de Ligia Faerron. Foto Instagram. (Redes sociales/Ligia Faerron. Foto Rede sociales.)

“Aunque nos embarga una tristeza inmensa, damos gracias a Dios porque, gracias a la fe y a la perseverancia, finalmente, pudimos dar con ella.

“Hoy, más que nunca, elevamos nuestras plegarias por el descanso eterno de nuestra madre y, con la misma fe que nos sostuvo, le pedimos que haga justicia con su mano poderosa y no permita que el mal quede impune”.

Los restos de Faerron fueron encontrados por agentes del OIJ a eso de las 11:30 a. m., enterrados en una finca en Javillos de Florencia, San Carlos, cerca de un vivero.

Dicha propiedad pertenece a la madrastra del principal sospechoso, un hombre apellidado González López, de 29 años.

Randall Zúñiga, director del OIJ, informó que lograron confirmar que el cuerpo se trataba de Ligia debido a tatuajes y prendas de vestir.