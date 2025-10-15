¿Perro de vecino fue el que encontró cuerpo de Ligia Faerron? Esto dice el OIJ

Un perro entrenado del OIJ fue el que encontró el sitio donde estaba el cuerpo. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El caso por la desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, terminó de la peor forma posible, pues este miércoles el OIJ encontró su cuerpo enterrado dentro de una propiedad en San Carlos.

Tras darse a conocer el hallazgo, trascendió una supuesta versión de que, al parecer, fue el perro de un vecino el que habría guiado a los agentes hasta el lugar donde estaban los restos.

Ante esta situación, la Policía Judicial desmintió dicha versión, indicando que el perro sí anduvo con los investigadores, pero no fue el que los llevó al sitio.

“En el transcurso de la mañana, cuatro agentes policiales se desplazaron por las afueras de la finca donde se concentraba el operativo, esto con el fin de ampliar la búsqueda. Los mismos llegan a otra finca, la cual colinda con el terreno de interés; en ese momento, un adulto mayor, que se encontraba en esta, les permite ingresar para continuar la búsqueda; ahí los agentes se topan con un perro, el cual, en apariencia, le pertenecía al hombre y este los sigue por varios metros. Los agentes continúan caminando, cruzan un río y se percatan que el perro del señor de la finca ya no estaba cerca de ellos”.

Ligia Zulema Faerron Jiménez de 53 años, estaba desaparecida desde el 26 de setiembre. (Foto: redes soc/Foto: tomada de redes sociales)

Los investigadores cruzaron el río y continuaron con el recorrido, momento en el que uno de ellos observó un montículo de tierra en un sector, por lo que llamaron al equipo interdisciplinario, el cual llegó con el can del OIJ.

“Este (el perro del OIJ) es el que da positivo en dicho sector, siendo que, para ese momento, el perro del señor de la finca se acercó al sitio. Se inició la excavación y se dio el hallazgo del cuerpo”, señaló la Policía Judicial.

Ligia Faerron estaba desaparecida desde el pasado 26 de setiembre y, por este caso, el OIJ detuvo al principal sospechoso, un hombre apellidado González López, de 29 años.