Autopsia confirma la causa de la terrible muerte de Ligia Faerrón

Ligia Zulema Faerron Jiménez de 53 años. (Foto: redes soc/Foto: tomada de redes sociales)

El resultado preliminar de la autopsia médico-legal realizada a la Ligia Faerrón indica que la causa de su muerte habría sido asfixia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que ese es el único detalle que se puede revelar ya que las investigaciones por el caso siguen.

Faerrón Jiménez, de 53 años, fue reportada como desaparecida el 1 de octubre de 2025 en San Carlos.

Su vehículo fue encontrado chocado y desmantelado, y su casa presentaba signos de alteración.

Tras una intensa búsqueda, el 17 de octubre, su cuerpo fue hallado enterrado en una finca en Florencia de San Carlos. La identificación se realizó mediante tatuajes y una pieza de joyería característica que Faerrón usaba.

Femicidio

El principal sospechoso es un hombre de apellido González López, de 29 años, quien fue grabado por cámaras de seguridad saliendo de la casa de Faerrón con una maleta pesada.

Se presume que el cuerpo de la mujer fue trasladado en esa maleta hasta el lugar donde fue enterrado.

El 20 de octubre, el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra González como sospechoso de femicidio