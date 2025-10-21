Ataque armado en Tirrases: Hombre fue asesinado en el corredor de una casa

Agentes de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicidios (Siori) del OIJ se encargaron de las primeras evidencias de un homicidio en Tirrases, Curridabat. Foto: Jorge Castillo/Archivo (Jorge Castillo)

Una serie de balazos le robaron el sueño a los vecinos de Tirrases, Curridabat; quienes al salir confirmaron que se trató de un homicidio en el corredor de la casa de un vecino.

La agresión fue reportada 400 metros norte del salón comunal, a las 11:50 p. m. de este lunes 20 de octubre, confirmaron en la Cruz Roja.

El OIJ identificó a la víctima con el apellido Rojas, de 54 años, recibió los impactos en el hombro derecho y en la espalda.

“Rojas estaba en el corredor de la vivienda cuando, aparentemente, pasan sujetos en motocicleta y le dispararon en varias ocasiones, el mismo intentó refugiarse en la vivienda, sin embargo, quedó fallecido en el sitio”, dijeron en el OIJ.

LEA MÁS: A punta de balazos le quitan la vida a joven de 18 años en Fray Casiano, Puntarenas

Caso en manos de la sección de homicidios

Al sitio llegaron agentes del OIJ, de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI), quienes levantaron las primeras evidencias por este hecho. El caso quedó en manos de la sección de homicidios.

LEA MÁS: Mecánico y papá de cuatro hijos es el hombre al que llegaron a asesinar a su trabajo

De momento, no hay personas detenidas por esta agresión. San José es la provincia más violenta del país y la más golpeada por homicidios.

La causa de este asesinato no está determinada de momento, no obstante, ha trascendido que en esta comunidad a los lugareños los amenazan con trabajar con bandas narcos que operan en el sitio.

LEA MÁS: Familia y amigos de Ligia Faerrón vivirán este miércoles un día muy doloroso