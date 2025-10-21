Sucesos

Ataque armado en Tirrases: Hombre fue asesinado en el corredor de una casa

Balacera en Tirrases de Curridabat

Por Alejandra Morales
Agentes de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicidios (Siori) del OIJ se encargaron de las primeras evidencias de un homicidio en Tirrases, Curridabat. Foto: Jorge Castillo/Archivo (Jorge Castillo)

Una serie de balazos le robaron el sueño a los vecinos de Tirrases, Curridabat; quienes al salir confirmaron que se trató de un homicidio en el corredor de la casa de un vecino.

La agresión fue reportada 400 metros norte del salón comunal, a las 11:50 p. m. de este lunes 20 de octubre, confirmaron en la Cruz Roja.

El OIJ identificó a la víctima con el apellido Rojas, de 54 años, recibió los impactos en el hombro derecho y en la espalda.

“Rojas estaba en el corredor de la vivienda cuando, aparentemente, pasan sujetos en motocicleta y le dispararon en varias ocasiones, el mismo intentó refugiarse en la vivienda, sin embargo, quedó fallecido en el sitio”, dijeron en el OIJ.

Caso en manos de la sección de homicidios

Al sitio llegaron agentes del OIJ, de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI), quienes levantaron las primeras evidencias por este hecho. El caso quedó en manos de la sección de homicidios.

De momento, no hay personas detenidas por esta agresión. San José es la provincia más violenta del país y la más golpeada por homicidios.

La causa de este asesinato no está determinada de momento, no obstante, ha trascendido que en esta comunidad a los lugareños los amenazan con trabajar con bandas narcos que operan en el sitio.

homicidio en Tirrasesbalazoshomicidio en el corredor de una casaTirrases
Alejandra Morales

