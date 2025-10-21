Sucesos

A punta de balazos le quitan la vida a joven de 18 años en Fray Casiano, Puntarenas

Ataque armado en Fray Casiano en Puntarenas que cobró la vida de un joven

Por Alejandra Morales
Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes en Fray Casiano, en Chacarita, Puntarenas. (Foto: suministrada por Andrés Garita, corresponsal GN)
Ataque armado en Fray Casiano cobró la vida de un muchacho de apellido Almengor, de 18 años. Foto: Ilustrativa (Andrés Garita, corresponsal GN)

A un muchacho de apellido Almengor, de 18 años, le quitaron la vida en Puntarenas.

La agresión ocurrió este lunes 20 de octubre, pasadas las 4 p. m., en la entrada de Fray Casiano.

La víctima recibió los impactos de bala en el abdomen, la pierna y el brazo derecho.

“De acuerdo con la versión preliminar, Almengor se encontraba en la vía pública cuando pasaron sujetos en motocicleta y le dispararon”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

El joven fue llevado al hospital Monseñor Sanabria, donde lo declararon fallecido.

Las autoridades judiciales decomisaron casquillos en el sitio. Este caso sigue bajo investigación para determinar las causas del ataque.

Costa Rica ya supera los 710 homicidios en lo que va de 2025, y los jóvenes entre 18 y 29 años son las principales víctimas de la ola de violencia que azota al país.

