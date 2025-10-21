Mecánico y papá de cuatro hijos es el hombre al que llegaron a asesinar a su trabajo

Randall Aguilar fue asesinado en Paraíso de Cartago (cortesía/cortesía)

Randall Aguilar Quesada, de 48 años, fue el hombre asesinado la tarde de este lunes mientras trabajaba en un taller mecánico en Birrisito, Paraíso de Cartago, causando conmoción en la comunidad, donde era muy conocido.

El fallecido era casado, padre de cuatro hijos y vecino de Paraíso.

Según informaron las autoridades, dos hombres llegaron en motocicleta al taller y dispararon en múltiples ocasiones contra Aguilar Quesada. La Cruz Roja atendió el llamado y confirmó que el hombre recibió heridas de bala en la cabeza y el tórax, llegando sin signos vitales al sitio.

Crimen en investigación

El vocero de prensa de la Cruz Roja, Jeremy Póveda, aseguró que la víctima tenía 48 años y destacó que la comunidad se encuentra consternada por el crimen.

Cerca del lugar del homicidio, las autoridades localizaron la motocicleta que presuntamente utilizaron los pistoleros para escapar.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúan con el levantamiento del cuerpo y la búsqueda de evidencias que permitan dar con los responsables del asesinato.

Según trascendió, Randall era un apasionado del ciclismo y muy conocido entre esos deportistas.