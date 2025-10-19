Mapache lloraba atrapado en el agua y él lo rescató: el video que conmueve a Costa Rica

Héroe bajo la lluvia: hombre rescata a mapache atrapado en Moravia

Un emotivo video que circula en redes sociales ha conmovido a cientos de personas, luego de que se registrara el rescate de un mapache atrapado en medio de una inundación en Moravia, San José, durante las fuertes lluvias.

El hecho ocurrió cerca del Parque de Moravia, donde las corrientes de agua habían cubierto calles y aceras. En las imágenes se observa al pequeño animal aferrado a una tapa de alcantarilla que se levantó por la fuerza del agua, chillando desesperadamente para no hundirse, mientras el agua lo rodeaba peligrosamente.

Hombre rescató a mapache de inundación (Cortesía/Cortesia)

Aunque varias personas observaban y grababan la escena, un hombre decidió actuar. El señor, quien se llama Gabo Solano, se bajó de su vehículo, tomó un suéter en sus manos y, con mucho cuidado, logró sujetar al mapache sin lastimarlo. Caminó unos metros entre el agua y lo colocó a salvo en el tronco de un árbol cercano donde ya no había agua.

Emergencia ocurrió por las fuertes lluvias del sábado. (cortes/Cortesia)

En La Teja buscamos a don Gabo y él nos contó estar sorprendido por la cantidad de mensajes que recibió por lo ocurrido.

“Vi mucha gente conmovida, en verdad no me lo esperaba, hoy amanecí lleno de mensajes y comentarios muy bonitos”, contó.

Asegura que por su trabajo anda mucho en carretera: “Venía de ver un proyecto en Guadalupe, Waze me mandó por dentro porque todo estaba inundado. Iba con mi esposa y mi hija mejor, y cuando estaba haciendo el alto vimos el animalito, empapado, con miedo y llorando”, relató.

Añadió: “Tengo mala memoria, pero mi esposa me hizo un resumen de las veces que he llegado a la casa con perros, gatos… Una vez me tocó ver un atropello de una perrita en la radial Alajuela y nadie paró; la llevé a la veterinaria y tuve que dormirla porque estaba destrozada, eso ha sido como lo más feo que me ha pasado. Pero en carretera, yo viajo mucho y si me detengo para ayudar animales de todo tipo, hasta boas, esas no me las dejo, pero sí las pongo en un lugar seguro."

El gesto solidario generó admiración rápidamente y se hizo viral en redes sociales, donde los usuarios destacaron el valor y la empatía del hombre ante la situación del animal.

“Todavía hay gente buena”, comentaron varios vecinos que presenciaron el rescate y que resume todo lo que le han escrito.