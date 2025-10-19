Las autoridades investigan el violento triple crimen Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

Una balacera ocurrida la noche del sábado en Cañada Sur, San Sebastián, dejó como saldo a tres hombres fallecidos.

Así lo confirmó este domingo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

LEA MÁS: Violento tiroteo en San Sebastián cobró la vida de tres hombres

El hecho se registró aproximadamente a las 11:45 p.m., cuando las autoridades recibieron el reporte de disparos en la calle.

Los heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente se declararon fallecidos.

LEA MÁS: Triste suceso en Jacó: una joven fue hallada sin vida dentro de un piscina

El OIJ mantiene las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del crimen. En la escena se realizó la recolección de indicios, entre ellos casquillos y otros elementos de interés para la investigación.

LEA MÁS: A un papá lo asesinaron para robarle el carro y su cuerpo fue tirado al río Grande de Térraba

Por el momento, las identidades de las víctimas se encuentran en proceso de verificación, los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense.