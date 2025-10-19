Sucesos

Violento tiroteo en San Sebastián cobró la vida de tres hombres

Balacera aterrorizó a los vecinos de San Sebastián

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
04/12/2023 Un hombre baleado sobre la carretera en San Sebastián San José los agentes del OIJ en el lugar. Foto Alonso Tenorio
Las autoridades investigan el violento triple crimen Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

Una balacera ocurrida la noche del sábado en Cañada Sur, San Sebastián, dejó como saldo a tres hombres fallecidos.

Así lo confirmó este domingo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

LEA MÁS: Violento tiroteo en San Sebastián cobró la vida de tres hombres

El hecho se registró aproximadamente a las 11:45 p.m., cuando las autoridades recibieron el reporte de disparos en la calle.

Los heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente se declararon fallecidos.

LEA MÁS: Triste suceso en Jacó: una joven fue hallada sin vida dentro de un piscina

El OIJ mantiene las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del crimen. En la escena se realizó la recolección de indicios, entre ellos casquillos y otros elementos de interés para la investigación.

LEA MÁS: A un papá lo asesinaron para robarle el carro y su cuerpo fue tirado al río Grande de Térraba

Por el momento, las identidades de las víctimas se encuentran en proceso de verificación, los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
balacera san sebastiánmuertos cañada surtiroteoheridos en balaceraoijcrimen
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.