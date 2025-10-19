Triste suceso en Jacó: una joven fue hallada sin vida dentro de un piscina

Una joven falleció en una piscina en Jacó. Foto: Creada con Gemini IA para fines ilustrativos (Inteligencia Artificial/Cortesía)

Una lamentable tragedia ocurrió la noche del sábado en Jacó, Puntarenas, cuando una joven de 19 años murió ahogada.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima con el apellido Martínez. Ella perdió la vida tras ahogarse en una piscina mientras disfrutaba de sus vacaciones.

Según información del OIJ, los hechos se registraron alrededor de las 11:10 p. m., cuando la víctima, acompañada de un grupo de personas, en una piscina en Tárcoles, Garabito, aparentemente se quedó dormida dentro del agua por razones que aún se desconocen.

Investigan ¿Qué pasó?

La Cruz Roja confirmó que la mujer fue localizada sumergida y sin signos de vida dentro de la piscina, por lo que la unidad básica acudió al lugar, pero ya no había nada que hacer por ella.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Medicatura Forense, mientras que las autoridades investigan las circunstancias exactas que provocaron este trágico accidente.