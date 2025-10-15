“Mi hijo se murió y me lo revivieron”: madre cuenta el drama que vive tras accidente en Tres Ríos

Wilbert Martínez lucha por recuperarse de las heridas que sufrió en el accidente en que murió su prima en Tres Ríos. (Juana Mñ/Cortesía)

El 11 de agosto será una fecha imposible de olvidar para Juana María Muñoz, ella vive en Potrerillos de Cartago y todavía no puede creer lo que pasó la madrugada de ese día en Tres Ríos de La Unión.

Su hijo, Wilbert Martínez, de 24 años, sobrevivió de milagro a un brutal accidente que le arrebató la vida a su prima Cristina Martínez, una mamá luchadora de cuatro hijos que solo quería regresar a su país, Nicaragua, después de quedarse sin trabajo.

“Mi hijo se murió y me lo revivieron”, contó doña Juana con la voz entrecortada. “Él tuvo un infarto después del accidente, pero los médicos lograron sacarlo adelante. Para mí, que Wilbert esté vivo es un milagro de Dios”.

El joven fue trasladado muy grave al hospital Max Peralta de Cartago.

El joven sufrió fracturas en una pierna y en la cadera, por lo que fue operado y lleva semanas sin poder moverse. Ahora enfrenta una recuperación lenta y dolorosa, sin el respaldo del seguro médico, pues llegaron al país desde Nicaragua buscando una mejor vida.

“Yo lucho por darle ánimos, le paso diciendo que le pida a Dios fuerzas para seguir. Él necesita pañales, una silla de ruedas y atención médica, pero no tenemos seguro y eso nos complica todo”, lamentó la madre.

Una madre que solo quería volver a casa

La víctima mortal del accidente fue doña Cristina de Jesús Martínez Muñoz, de 45 años, originaria de Cerro Blanco, en San Juan del Río Coco, en Madriz, Nicaragua. Ella llegó a Costa Rica apenas un mes antes del accidente.

Cristina y su primo Wilberth viajaban como acompañantes en un carro que, según las autoridades, impactó contra un árbol, a 300 metros del PriceSmart de Tres Ríos.

En el vehículo iba también su primo Dixon Martínez, él sufrió unos golpes.

Al parecer, otro carro habría golpeado el auto en el que viajaban y por eso se habrían estrellado contra el árbol, ese detalle aún está bajo investigación del OIJ.

