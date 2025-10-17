Milagro en barrio Dent: imágenes de la Virgen y Cristo sobrevivieron a la furia de inundación

Inundación en barrio Dent. Foto Adrián Galeano. (Adrián Galeano Calvo/Inundación en barrio Dent. Foto Adrián Galeano.)

La impresionante inundación ocurrida este jueves en barrio Dent y Escalante, en Montes de Oca, afectó más de 16 casas, entre estas la de doña Pilar Orellana.

El agua no tuvo piedad, entró sin permiso a la casa de doña Pilar y destruyó todo a su paso, sin embargo, en medio de esa angustiante situación la señora aseguró que ocurrió un verdadero milagro.

La inundación volcó su refrigeradora y otros pesados muebles, sin embargo, la fuerza del agua no pudo hacerle ni un solo rasguño a varias imágenes de la Virgen que Orellana tiene en su casa. Esas imágenes quedaron intactas sobre sus respectivas mesas.

“Había un Pasito, un Cristo, también la Virgen del Pilar, la Virgen de Los Ángeles y María Auxiliadora, todo eso son legados de mi madre, que nunca me atreví a quitarlos y están intactos. Todo lo demás el agua lo volcó, hasta un escritorio muy pesado, pero todo eso (las imágenes) están sobre las mesas, nada les pasó, para mí es impresionante”, contó la señora a La Teja.

Doña Pilar dijo que para ella, además de ser un milagro, el hecho de que todas esas imágenes sobrevivieran a la inundación es una señal de que sus papás siempre están con ella, aún en los momentos más difíciles.

“Para mí es una señal de mis papás, que están conmigo”. — Pirla Orellana, vecina de barrio Dent.

Inundación como ninguna otra

Orellana contó que ella tiene 54 años de vivir en esa casa, la cual es una herencia de sus padres, y en todo ese tiempo nunca había vivido algo como lo ocurrido este jueves.

“Estas son situaciones que se vienen repitiendo, en este año es la quinta ocasión. En mi vida, que llevo viviendo 54 años aquí, nunca había vivido una inundación como la de ayer. Esto es un problema que tienen las municipalidades y el Gobierno, todo mundo va haciendo cosas y no van evolucionando en técnicas de infraestructura”, señaló.

17/10/2025 Barrio Dent, San Pedro. Afectación por inundaciones provocadas por el fuerte aguacero de la tarde-noche anterior por un problema de desfogue pluvial advertido desde hace meses sin que el Estado haya solucionado el problema. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ella contó que cuando empezó a llover no se encontraba en su casa, pero a eso de las 4 p.m. llegó a la vivienda y se topó con que era imposible ingresar por la entrada principal debido a la inundación que crecía con rapidez.

“Yo llegué y ya no pude entrar a la casa, tuve que tirarme por el patio con una escalera desde el lado del vecino. Mi casa estaba seca todavía, el agua apenas se estaba metiendo. El vecino me ayudó a poner más empaques, pero salí al garaje y ya estaba entrando un montón de agua, entonces le dije al muchacho que nos subiéramos al techo porque esa iba a ser terrible”.

Orellana y otros de sus vecinos tuvieron que refugiarse en los techos de las casas hasta que a eso de las 6 p.m. fueron rescatados por bomberos, quienes incluso tuvieron que usar una lancha para ingresar hasta ese lugar.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la inundación en todo ese sector se dio debido a las fuertes lluvias y el desbordamiento de la quebrada Los Negritos.