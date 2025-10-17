Barrio Dent: Desgaste y muchas pérdidas, vecinos luchan contra el barro en sus casas

Sin descanso y con pérdidas cuantiosas es como amanecieron los vecinos de barrio Dent en San Pedro de Montes de Oca, consecuencia de las devastadoras inundaciones de la tarde y noche de este jueves 16 de octubre.
Pilar Orellana es una de las afectadas, quien desde tempranas horas de este viernes limpiaba su casa que estaba llena de barro.
Barro y destrucción siguen visibles en la comunidad
Aunque el agua bajó, el barro y la destrucción es visible en la comunidad.
Los afectados aseguran que sí se habían dado inundaciones, pero nunca tan devastadoras como la de este jueves; la preocupación continúa, ya que el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica que los aguaceros continuarán debido a la cercanía de la zona de convergencia sobre Costa Rica.
