Barrio Dent: Desgaste y muchas pérdidas, vecinos luchan contra el barro en sus casas

El IMN advierte que los aguaceros continuarán

Por Alejandra Morales
La destrucción en las casas en barrio Dent era evidente en distintos puntos de la zona. Esta es la casa de Pilar Orellana este viernes. Fotografía: (Rafael Pacheco Granad/Cortesía)

Sin descanso y con pérdidas cuantiosas es como amanecieron los vecinos de barrio Dent en San Pedro de Montes de Oca, consecuencia de las devastadoras inundaciones de la tarde y noche de este jueves 16 de octubre.

Pilar Orellana es una de las afectadas, quien desde tempranas horas de este viernes limpiaba su casa que estaba llena de barro.

Barro y destrucción siguen visibles en la comunidad

Aunque el agua bajó, el barro y la destrucción es visible en la comunidad.

Los afectados aseguran que sí se habían dado inundaciones, pero nunca tan devastadoras como la de este jueves; la preocupación continúa, ya que el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica que los aguaceros continuarán debido a la cercanía de la zona de convergencia sobre Costa Rica.

En la comunidad hay un rótulo que señala “zona de inundación”; sin embargo, los vecinos señalan que no han obtenido ninguna ayuda por parte de la Municipalidad.

Sin descanso y con pérdidas cuantiosas es como amanecieron los vecinos de barrio Dent en San Pedro de Montes de Oca, consecuencia de las devastadoras inundaciones de la tarde y noche de este jueves 16 de octubre. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)
Sin descanso y con pérdidas cuantiosas es como amanecieron los vecinos de barrio Dent en San Pedro de Montes de Oca, consecuencia de las devastadoras inundaciones de la tarde y noche de este jueves 16 de octubre. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)
Pilar Orellana Gallardo empezó este viernes limpiando el agua confinada en su casa en barrio Dent luego de las inundaciones este jueves. Con ella, aparece Nury Acuña Fernández, quien le ayudó en la faena este día. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados/Cortesía)
Alejandra Morales

