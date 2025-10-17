Inundaciones en Guanacaste llegaron hasta el techo de las casas, Cruz Roja atendió 60 emergencias

Fuertes lluvias provocaron desbordamientos y aislamientos en Santa Cruz de Guanacaste; la Cruz Roja atendió más de 60 incidentes en una sola noche. Foto: José Cordero/Ilustrativa (La Nación/José Cordero)

El mal tiempo también golpeó a los vecinos de Santa Cruz y de Curime en Nicoya, Guanacaste.

En 27 de Abril de Santa Cruz se desbordó un río y aisló a varias personas.

Mientras que en Curime el agua aumentó llegando casi al techo de las casas.

Carlos Novoa, de la Cruz Roja, señaló que la noche de este jueves 16 de octubre atendieron más de 65 incidentes por inundaciones.

La Benemérita evacuó a un total de 42 personas, de ellas 17 de Curime, 25 en Casitas y una persona en Paraíso de Santa Cruz.

En barrio Dent en San Pedro de Montes de Oca, el agua acumulada por la quebrada Los Negritos ya bajó; sin embargo, los daños causados son cuantiosos.

En Curime de Nicoya el agua llegó hasta el techo

Mal tiempo continuará

En el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) afirman que las lluvias continuarán debido a que la Zona de Convergencia Intertropical permanecerá activa y cercana al territorio nacional, generando inestabilidad atmosférica sobre la región.

Esto favorecerá un ambiente lluvioso, especialmente para las regiones del Pacífico.

