(Video) Evacuan a 21 personas por lluvias e inundaciones que azotan Guanacaste

Las fuertes lluvias que han estado cayendo en casi todo el territorio nacional han generado múltiples inundaciones, y la provincia de Guanacaste es la que más ha sufrido por esta situación.

La Cruz Roja informó que en lo que va de este jueves ha atendido más de 35 incidentes relacionados con inundaciones en Guanacaste; específicamente, en Sámara, Nicoya Centro, Mansión, Casitas, Curime y 27 de Abril, en Santa Cruz.

“Hasta el momento, la Benemérita ha realizado la evacuación de 21 personas hacia casas de familiares, en la comunidad de Casitas. La Cruz Roja Costarricense continúa trabajando en las zonas afectadas”, informó la institución.

Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que a nivel nacional se han registrado 67 incidentes por inundación.

“En Nicoya, por ejemplo, comunidades como Curime, San Martín, Fortuna, Sámara y Qiriman reportan anegamientos en viviendas y carreteras. En Carrillo de Filadelfia y Cuajiniquil de La Cruz, también se reporta el colapso del sistema de alcantarillado y el desbordamiento de ríos y quebradas, lo que ha afectado, principalmente, diferentes rutas.

“En Desamparados, se reportó el desbordamiento de la quebrada Chilamate, lo que ha ocasionado anegamiento en caminos y viviendas”, detalló la CNE.

Durante la tarde y la noche continuarán las acciones de los Comités Municipales de Emergencias, que se mantienen activos y realizando las labores necesarias para atender los incidentes que se presenten.