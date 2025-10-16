Joven no logró sobrevivir a despiadado ataque que sufrió cuando estaba dentro de su carro

El ataque fue cometido por dos hombres en motocicleta. Foto Siquirres se Informa. (facebook/El ataque fue cometido por dos hombres en motocicleta. Foto Siquirres se Informa.)

Un muchacho se sumó a la lista de personas asesinadas en lo que va de este año, tras ser víctima de un despiadado ataque, que se dio cuando el joven se encontraba dentro de su carro, que estaba estacionado a un lado de la calle.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual identificó al ahora fallecido como un hombre apellidado Valverde, de 26 años.

LEA MÁS: Taxista informal de 63 años sufrió una cruel muerte dentro de su propio carro en Upala

El ataque que terminó cobrando la vida del joven ocurrió a eso de las 8 p. m., de este miércoles en San Rafael de Siquirres, en Limón.

“De acuerdo con la información preliminar, supuestamente, el ofendido se encontraba dentro de un vehículo en vía pública cuando, dos sujetos en una motocicleta se acercaron a este y le dispararon en varias ocasiones”, indicó el OIJ.

LEA MÁS: Muchacha recién casada lucha por su vida tras intento de femicidio por parte de su esposo en Cartago

Valverde recibió múltiples impactos de bala, pero sobrevivió al ataque y fue llevado a toda prisa al centro médico de esa zona.

Sin embargo, su condición era tan delicada que tuvo que ser llevado al Hospital Tony Facio de Limón, donde horas más tarde fue declarado fallecido.

LEA MÁS: Profesora de canto de Teletica grabó los momentos de tensión por la amenaza en la UCR

De momento, se desconoce cuál sería el móvil del homicidio, el cual pareciera tratarse de un ajuste de cuentas por la forma en la que se dieron los hechos.