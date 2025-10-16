Muchacha recién casada lucha por su vida tras intento de femicidio por parte de su esposo en Cartago

Joven madre y recién casada lucha por su vida tras intento de femicidio en Cartago; autoridades investigan y protegen a sus hijos. Foto: Ilustrativa (Shutterstock/Shutterstock)

Una muchacha de apellido Ramírez, de 28 años y quien es madre de familia lucha por la vida en el hospital Calderón Guardia, San José, al ser víctima de un intento de femicidio.

La joven está recién casada, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fue en noviembre anterior cuando firmó el matrimonio con un hombre también de apellido Ramírez, de 34 años, quien es el principal sospechoso de la agresión.

LEA MÁS: Este es el conmovedor ruego de hija de Ligia Faerron al ser hallado cadáver de su mamá

Intervención de autoridades y protección de los menores

Las autoridades judiciales recibieron la alerta el martes 14 de octubre del 2025, por medio del sistema 911, en el que indicaban que en San Rafael de Oreamuno, en Cot de Cartago, una mujer fue herida de bala.

La Cruz Roja llevó a la mujer al hospital Max Peralta, en estado crítico, y debido a la condición la pasaron al hospital Calderón Guardia, trascendió que en este centro médico la mantienen con respiración artificial.

LEA MÁS: Familia de Ligia Faerron había sufrido otro duro golpe pocos meses antes de su muerte

Al sospechoso lo detuvieron y lo pasaron a la Fiscalía de Género.

La víctima es madre de cuatro niños, no son hijos del supuesto agresor; este hombre también es papá de otros tres menores.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le confirmó a La Teja que intervinieron en este hecho.

“El Departamento de Atención y Respuesta Inmediata de Cartago atendió el incidente, dio auxilios psicológicos a la familia, garantizó la ubicación y protección de los tres niños y niñas con recurso familiar y luego fueron ubicados en alternativa de protección”, confirmaron en el PANI.

LEA MÁS: Milagro en la montaña: mujer desaparecida hace 15 días apareció viva