Taxista informal de 63 años sufrió una cruel muerte dentro de su propio carro en Upala

Raúl Ruiz fue asesinado dentro del carro que manejaba.

Un taxista informal fue víctima de una despiadada muerte dentro del carro que usaba para ganarse la vida.

Se trata de un nicaragüense identificado como Raúl Ruiz Jarquín, de 63 años, quien era conocido en la zona norte como “Juan Paisa”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el homicidio del extranjero ocurrió a eso de las 7:30 p.m. de este miércoles, en San José de Upala, cuando Ruiz iba manejando su carro por una calle solitaria.

“Al parecer, el ahora fallecido viajaba en su propio vehículo cuando, en apariencia, fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta, quienes, aparentemente, se le acercaron y le dispararon”, detalló el OIJ.

De acuerdo con los investigadores que atendieron la escena, el taxista informal murió de forma inmediata, debido a un certero disparo en la cabeza.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que habrían mediado en la muerte de Ruiz, la cual, por la forma en la que se dieron los hechos, podría tratarse de un ajuste de cuentas.