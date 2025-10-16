Hijo de agente del OIJ fue víctima de atroz homicidio en Siquirres

08/10/2025 Allanamiento Heredia Supermercado las Cañas 2 San Rafael de Heredia. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La ola de violencia en Costa Rica, que tiene al país contra las cuerdas, no excluye a nadie, ni siquiera a los mismos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La familia y seres queridos de un investigador judicial están sufriendo la pérdida de uno de sus seres queridos, quien fue víctima de un cruel homicidio ocurrido la noche de este miércoles.

La víctima de ese hecho fue un joven apellidado Valverde, de 26 años, quien era hijo de un investigador del OIJ de Guápiles, según confirmó la oficina de prensa de la Policía Judicial.

El crimen que cobró la vida del joven ocurrió a eso de las 8 p. m. de este miércoles en San Rafael de Siquirres, Limón.

El ataque fue cometido por dos hombres en motocicleta. Foto Siquirres se Informa. (facebook/El ataque fue cometido por dos hombres en motocicleta. Foto Siquirres se Informa.)

“De acuerdo con la información preliminar, supuestamente, el ofendido se encontraba dentro de un vehículo en vía pública, cuando dos sujetos en una motocicleta se acercaron a este y le dispararon en varias ocasiones”, indicó el OIJ.

Valverde recibió múltiples impactos de bala, pero sobrevivió al ataque, y fue llevado a toda prisa al centro médico de esa zona.

Sin embargo, su condición era tan delicada que tuvo que ser trasladado al Hospital Tony Facio de Limón, donde horas más tarde fue declarado fallecido.

De momento, se desconoce cuál sería el móvil del homicidio, el cual pareciera tratarse de un ajuste de cuentas por la forma en la que se dieron los hechos.

Taxista informal asesinado

Raúl Ruiz fue asesinado dentro del carro que manejaba. Foto Facebook- (Facebook/Raúl Ruiz fue asesinado dentro del carro que manejaba. Foto Facebook-)

Otro crimen muy similar al de Valverde ocurrió minutos antes en el cantón de Upala, Alajuela, en este caso la víctima fue un taxista informal al que balearon cuando manejaba su carro.

Se trata de un nicaragüense identificado como Raúl Ruiz Jarquín, de 63 años, quien era conocido en la zona norte como “Juan Paisa”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el homicidio del extranjero ocurrió a eso de las 7:30 p.m. de este miércoles, en San José de Upala, cuando Ruiz iba manejando su carro por una calle solitaria.

“Al parecer, el ahora fallecido viajaba en su propio vehículo cuando, en apariencia, fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta, quienes, aparentemente, se le acercaron y le dispararon”, detalló el OIJ.

De acuerdo con los investigadores que atendieron la escena, el taxista informal murió de forma inmediata, debido a un certero disparo en la cabeza.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que habrían mediado en la muerte de Ruiz.