Violencia en Pavas: supuesto enfrentamiento entre piratas termina en muerte

Una balacera en Pavas, San José terminó con el homicidio de un hombre, la mañana de este viernes 17 de octubre del 2025, murió en la clínica de Pavas. Foto: ANI (ANI/ANI)

Una balacera en Pavas, San José terminó con el homicidio de un hombre, la mañana de este viernes 17 de octubre.

Los hechos de violencia en este distrito no son nuevos; sin embargo, desde la noche de este jueves los lugareños afirman que han escuchado constantes balaceras.

La situación más reciente ocurrió minutos antes de las 9 a. m. según señaló la Cruz Roja.

“Se recibió una llamada para atender a varios heridos de arma de fuego en Pavas, se estabilizó a dos hombres que fueron llevados en una condición delicada, también conocimos que varios pacientes fueron trasladados por medios propios”, dijo Ricardo Arias, de la oficina de prensa de la benemérita.

LEA MÁS: Exjugador vinculado a banda de préstamos gota a gota representó a la Selección en destacado torneo

Fallecido en la clínica de Pavas

A la clínica de Pavas llegó un carro con otro hombre herido de bala, cuando los médicos salieron, lo declararon sin vida dentro del vehículo.

En el OIJ confirmaron que agentes de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) y también investigadores de Homicidios se encuentran trabajando en la escena.

LEA MÁS: Caso de Ligia Faerron es catalogado como femicidio y esto pidieron contra principal agresor

Las causas siguen bajo investigación; sin embargo, versiones no oficiales señalan que se trataría un pleito entre taxistas piratas de la localidad.

Este jueves en la noche también hubo personas heridas que pidieron ayuda en la estación de bomberos de Pavas.