Exjugador vinculado a banda de préstamos gota a gota representó a la Selección en destacado torneo

El exjugador del Club Sport Herediano, de apellido Escoe compartió con otros seleccionados, ahora enfrenta un proceso judicial. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El exjugador del Club Sport Herediano, así como de Palmares, Escorpiones de Belén y Municipal Grecia, vinculado a una banda de préstamos gota a gota, también representó a la Selección Nacional en un torneo importante.

El joven de apellido Escoe, de 22 años, compartió parte de su vida con seleccionados como Josimar Alcocer, Brandon Aguilera, Santiago Van der Putten, Jewison Bennette, Douglas Sequeira y otros.

De cancha a investigación judicial

Tuvo la oportunidad de salir de Costa Rica y participar en una eliminatoria sub-20 en el 2022, en Honduras, al lado de figuras que ahora destacan tanto en la Selección como en sus equipos.

Se destacó al hacer un gol a Antigua y también tuvo sus momentos difíciles, pues fue uno de los jugadores suspendidos por una pelea contra Estados Unidos.

Escoe es vecino de Orotina, Alajuela y hace tan solo tres años lo veían como un orgullo del cantón, así lo señalaban en las redes sociales.

Incluso a inicios de este 2025 lo presentaron como un jugador en Palmares de la Liga de Ascenso.

Este 16 de octubre del 2025 su nombre volvió a sonar, esta vez no en canchas, sino al ser parte de los detenidos del OIJ de Orotina, quienes le siguen los pasos a una violenta banda de préstamos gota a gota, liderada por Manfred Bustos, alias Negro, principal sospechoso del atroz asesinato de la modelo Rashab Garcíay y de su amigo Nelson Pavón, de 34.

Escoe podría conocer este viernes su futuro judicial a raíz de esta detención.

