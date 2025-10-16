Hermano de líder de banda de gota a gota estaría vinculado al homicidio de Rashab García y sigue libre

El paradero de Rashab García Valverde, de 32 años y Nelson Pavón Largaespada, de 34 años, es incierto. Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

Un hermano del supuesto líder de la banda de préstamos gota a gota, estaría relacionado con el atroz homicidio de la modelo Rashab García y de su amigo Nelson Pavón; sin embargo, se encuentra en fuga.

Así lo confirmó Randall Zúñiga, director del OIJ, durante los allanamientos que realizan en Orotina este jueves 16 de octubre.

El líder de esta banda es conocido como Manfred Bustos Mata, de 41 años, alias Negro, era el novio de Rashab.

Investigación internacional y hallazgos del caso

Este sujeto se encuentra en Colombia y, de acuerdo con Zúñiga, le van a girar una orden internacional de captura.

“De acuerdo con la línea investigativa, sí podría tener una participación en el caso de Rashab, sin embargo está fuera del país”, manifestó Zúñiga.

Allanamientos simultáneos se realizaron este jueves en Orotina por el caso Rashab García y prestamistas gota a gota. (JOHN DURAN/John Durán)

Rashab y Nelson fueron víctimas de un brutal homicidio, la última vez que se les vio con vida fue la noche del viernes 25 de abril del 2025.

El 14 de mayo anterior, el OIJ confirmó que los huesos quemados, hallados en una finca en Dulce Nombre de San Mateo, eran los de la modelo y su amigo.