Banda de préstamos gota a gota sospechosa de la muerte de Rashab García casi causa otra tragedia con una niña

La peligrosa banda de préstamos gota a gota, cuyo líder es el principal sospechoso de la muerte de la modelo Rashab García Valverde y de su amigo Nelson Pavón, estuvieron a poco de cometer una desgracia contra una inocente niña.

Así lo detalló el director del OIJ, Randall Zúñiga, al describir el nivel de violencia con el que en apariencia actuaba esta organización.

El cabecilla es Manfred Bustos Mata, de 41 años, alias Negro, quien fue novio de Rashab; él siguió operando la organización pese a estar en la cárcel y su hijastro de nombre Aarón era la mano derecha, estando en libertad.

Violencia extrema y desarticulación de la banda

“Después de que se detiene a este sujeto Manfred, pues empezaron a incrementar la violencia contra las personas al punto que casi matan a una niña, en una intervención que tienen contra un sujeto que les pidió dinero y que le empezaron a disparar a mansalva (gran cantidad de disparos)”, sostuvo Zúñiga.

La bala habría quedado a un centímetro de la cabeza de la chiquita. “Incluso, en una ocasión, estando en una casa, una persona le dispararon y estaba con la niña, un disparo quedó a un centímetro de la cabeza de ella”, afirmó el líder judicial.

La banda operaba en Orotina y San Mateo. “La comunidad de Orotina está bastante preocupada, porque estas personas ejercían una forma muy radical de violencia, cuando actuaban con el cobro. Una vez que Manfred estaba en prisión, generaban formas muy, muy drásticas de recuperar el dinero, y esto conlleva a dispararle a las personas, a otros los han herido (con puñal) en las manos y en diferentes partes del cuerpo”, indicó el jerarca.

La banda fue desarticulada la mañana de este jueves 16 de octubre.