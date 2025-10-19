Hombre sufrió terrible muerte al bajarse de un bus en Aguas Zarcas

Un hombre murió luego de bajarse de un bus y ser atropellado en Aguas Zarcas. Foto: Ilustrativa (Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Un hombre, de 52 años, perdió la vida la noche de este sábado en Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela, tras ser atropellado por un carro mientras intentaba cruzar la calle bajo la intensa lluvia.

El accidente ocurrió cerca de la soda de Felo, cuando un hombre identificado como Juan Carlos Bazán se bajó de un bus y al intentar cruzar la calle fue atropellado por un vehículo liviano.

El conductor del carro intentó esquivar al peatón, pero debido a la fuerte lluvia y la repentina acción de Bazán, no logró evitar el impacto.

LEA MÁS: A un papá lo asesinaron para robarle el carro y su cuerpo fue tirado al río Grande de Térraba

La víctima fue atendida por la unidad básica de la Cruz Roja, pero lamentablemente falleció en el lugar debido a las severas lesiones que sufrió.

LEA MÁS: “Mi hijo se murió y me lo revivieron”: madre cuenta el drama que vive tras accidente en Tres Ríos

Alcoholemia negativa

El cuerpo fue trasladado a Medicatura Forense.

El conductor del carro resultó ileso y le practicaron la alcoholemia, la cual dio negativa.

LEA MÁS: Milagro en barrio Dent: imágenes de la Virgen y Cristo sobrevivieron a la furia de inundación

Bazán, según trascendió, era vecino de la zona.