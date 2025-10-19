Sucesos

Hombre sufrió terrible muerte al bajarse de un bus en Aguas Zarcas

Hombre perdió la vida en San Carlos al bajarse de un bus durante fuerte lluvia

Por Silvia Coto
Un hombre murió luego de bajarse de un bus y ser atropellado en Aguas Zarcas. Foto: Ilustrativa (Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Un hombre, de 52 años, perdió la vida la noche de este sábado en Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela, tras ser atropellado por un carro mientras intentaba cruzar la calle bajo la intensa lluvia.

El accidente ocurrió cerca de la soda de Felo, cuando un hombre identificado como Juan Carlos Bazán se bajó de un bus y al intentar cruzar la calle fue atropellado por un vehículo liviano.

El conductor del carro intentó esquivar al peatón, pero debido a la fuerte lluvia y la repentina acción de Bazán, no logró evitar el impacto.

La víctima fue atendida por la unidad básica de la Cruz Roja, pero lamentablemente falleció en el lugar debido a las severas lesiones que sufrió.

Alcoholemia negativa

El cuerpo fue trasladado a Medicatura Forense.

El conductor del carro resultó ileso y le practicaron la alcoholemia, la cual dio negativa.

Bazán, según trascendió, era vecino de la zona.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

