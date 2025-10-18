Fatal noche en carretera: tres personas pierden la vida en accidentes de tránsito

Las fatalidades ocurrieron en Pavas, San José centro y en Matama, Limón. Foto: Ilustrativa (Carlos Hernández.)

Tres personas perdieron la vida debido a fatalidades en carretera.

A las 6:35 p. m., de este viernes, murió una mujer de apellidos Sandoval Salas, de 47 años, al ser atropellada por una moto en Pavas.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima iba por un cruce peatonal y un motociclista que habría irrespetado la señal de alto la atropelló, causándole la muerte en el sitio.

Dos tragedias más en cuestión de horas

Este viernes a las 6:42 p. m., en Matama, Limón, ocurrió otra desgracia en la que se vio involucrado un motociclista, quien por razones que no están claras, perdió el control y chocó contra un paredón.

La víctima, de aproximadamente 40 años, falleció en el sitio.

Luego, a las 8:35 p. m., frente a la terminal de buses Caribeños en San José, una motocicleta y un autobús chocaron; lamentablemente, el motociclista, de aproximadamente 37 años, fue declarado sin vida.

MOPT advierte sobre aumento de muertes en carretera

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmó que entre el 2020 y el 2024 han fallecido 1883 hombres y 288 mujeres por fatalidades en carretera.

En este mismo periodo, 1053 personas que viajaban en moto perdieron la vida como consecuencia de accidentes.

Las autoridades insisten en manejar con precaución y no exceder la velocidad, pues la muerte “es lo que alcanza primero”, al tiempo que hacen un llamado a los conductores de vehículos más grandes a respetar y cuidar a los motociclistas.

