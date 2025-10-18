Choque entre bus y moto deja un muerto cerca de la terminal de Caribeños, San José

El accidente ocurrió frente a Caribeños en San José

Un violento accidente de tránsito cobró la vida de una persona la noche de este viernes frente a la terminal de buses Caribeños en San José

Según reportó Bomberos, el choque se dio tras un choque entre una motocicleta y un autobús, lo que provocó que el motociclista perdiera la vida en el sitio, pese a los esfuerzos de los socorristas por salvarlo.

Levantamiento del cuerpo

Al lugar se desplazaron tres unidades de emergencia, que confirmaron el deceso de la víctima, cuya identidad no había sido revelada hasta el cierre de esta nota.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabaja en el levantamiento del cuerpo.