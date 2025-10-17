Balacera en Pavas deja un muerto y dos heridos; víctima tenía 33 años

La balacera cobró la vida de un hombre. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La violencia volvió a golpear fuerte este viernes en Pavas, San José, luego de que una balacera dejara un hombre muerto y dos heridos en Lomas del Río de Pavas.

Según informó esta tarde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el tiroteo se reportó a eso de las 8:45 a. m., cuando al menos cuatro sujetos llegaron al sitio donde estaban las víctimas y abrieron fuego sin piedad.

LEA MÁS: Hombre que se arrastraba pidiendo ayuda con la pierna destrozada en la ruta 27 tuvo duro final

Tres hombres resultaron heridos y fueron trasladados en vehículos particulares hasta el Ebáis de Pavas, donde los médicos declararon sin signos vitales a uno de ellos, identificado como un hombre de apellido López, de 33 años.

Los otros dos heridos responden a los apellidos Núñez de 40 años y Pérez de 29, quienes permanecen internados.

Los agentes de la Sección de Homicidios del OIJ se hicieron cargo de la escena y del levantamiento del cuerpo, mientras tratan de determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

LEA MÁS: Muchacha recién casada lucha por su vida tras intento de femicidio por parte de su esposo en Cartago

El caso continúa en investigación, y de momento no se descarta que el hecho esté vinculado con ajustes de cuentas o disputas entre grupos criminales en la zona.

LEA MÁS: Madrugada de terror cobró de forma violenta la vida de un muchacho en Desamparados

Hasta la fecha, 697 personas han sido asesinadas en lo que va del 2025.