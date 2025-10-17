Sucesos

Balacera en Pavas deja un muerto y dos heridos; víctima tenía 33 años

Cuatro hombres habrían llegado a Lomas de Pavas y abrieron fuego contra tres personas

Por Silvia Coto
La balacera cobró la vida de un hombre. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La violencia volvió a golpear fuerte este viernes en Pavas, San José, luego de que una balacera dejara un hombre muerto y dos heridos en Lomas del Río de Pavas.

Según informó esta tarde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el tiroteo se reportó a eso de las 8:45 a. m., cuando al menos cuatro sujetos llegaron al sitio donde estaban las víctimas y abrieron fuego sin piedad.

Tres hombres resultaron heridos y fueron trasladados en vehículos particulares hasta el Ebáis de Pavas, donde los médicos declararon sin signos vitales a uno de ellos, identificado como un hombre de apellido López, de 33 años.

Los otros dos heridos responden a los apellidos Núñez de 40 años y Pérez de 29, quienes permanecen internados.

Los agentes de la Sección de Homicidios del OIJ se hicieron cargo de la escena y del levantamiento del cuerpo, mientras tratan de determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

El caso continúa en investigación, y de momento no se descarta que el hecho esté vinculado con ajustes de cuentas o disputas entre grupos criminales en la zona.

Hasta la fecha, 697 personas han sido asesinadas en lo que va del 2025.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

