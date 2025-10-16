Sucesos

Siete llamadas al 911 alertaron sobre hombre que pedía ayuda de forma desesperada en la ruta 27

Hombre fue visto arrastrándose en la ruta 27, generando alarma entre los conductores que llamaron al 911

Por Alejandra Morales
Hombre fue visto arrastrándose en la ruta 27, generando alarma a los conductores y al 911. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Siete llamadas recibió el sistema 911 alertando sobre la presencia de un hombre que se arrastraba pidiendo ayuda, sobre la ruta 27, a la altura de la entrada de La Guácima, Alajuela.

Este hecho quedó grabado y trascendió en redes sociales, a la víctima le amputaron una pierna, como consecuencia de un accidente en carretera.

La primera llamada ingresó a las 6:41 a. m., de este miércoles 15 de octubre y seguidamente las otras seis llamadas; estos reportes fueron enviados a la Cruz Roja. La Benemérita confirmó que atendieron la situación desde las 6:42 a. m., y llevaron al hombre al hospital San Rafael de Alajuela en una condición crítica.

Investigación en curso y respeto a la víctima

“Atropello de un hombre adulto por un vehículo pesado, con semiamputación de una pierna”, señalaron en la oficina de prensa. Las causas que mediaron en este hecho están bajo investigación, el desgarrador auxilio que pedía la víctima quedó grabado en un video, pero respeto a la víctima, La Teja no compartirá estas imágenes.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

