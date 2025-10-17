Madrugada de terror cobró de forma violenta la vida de un muchacho en Desamparados

Asesinan a un muchacho de 25 años en San Juan de Dios, Desamparados, en una calle sin salida. Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

El silencio de la madrugada de este viernes 17 de octubre se rompió ante un hecho de violencia que dejó a un muchacho sin vida.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 4:17 a. m. en San Juan de Dios, Desamparados, en una calle sin salida.

Víctima no ha sido identificada

La víctima no ha sido identificada; sin embargo, se trataría de un muchacho de aproximadamente 25 años, quien quedó tendido en la calle, envuelto en sangre.

“Se atiende un hombre con impactos de bala en la cabeza, el tórax y los brazos, se confirma sin signos vitales en el lugar”, detallaron en la Benemérita.

De momento, no hay personas detenidas por este hecho. Hasta este miércoles 15 de octubre se registraban 691 homicidios en todo Costa Rica, el año podría terminar en 900 asesinatos.

