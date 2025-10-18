Sucesos

Motociclista mató a mujer que cruzaba paso peatonal en Pavas

Accidente ocurrió la noche de este viernes en Pavas

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una tragedia sacudió la noche de este viernes a los vecinos de Pavas, en San José, luego de que una mujer perdiera la vida al ser atropellada por una motocicleta frente al Liceo de esa comunidad.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
A la llegada de la Cruz Roja la mujer estaba fallecida

Según relataron varios testigos en un video cargado de indignación que circula en redes sociales, una mujer, cruzaba por el paso peatonal cuando la luz del semáforo estaba en rojo para los vehículos. Sin embargo, el motociclista no se detuvo y terminó embistiéndola con fuerza.

Se brincó el semáforo y se la pasó levantando”, dice la persona que graba el video y que, por respeto a la familia de la mujer, no será compartido por este medio.

LEA MÁS: Desgarrador testimonio de una abuela que perdió su casa por inundación en Curime

La señora quedó inconsciente en la calle y, pese a los esfuerzos de la Cruz Roja, fue declarada sin vida en el sitio.

En el lugar hay gran conmoción y se está a la espera de que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encarguen del levantamiento del cuerpo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
atropello en Pavasmujer atropellada en Pavasaccidente frente al Liceo de Pavasmotociclista irrespetó semáforomujer muere atropellada
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.