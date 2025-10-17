Terror en Pavas: lanzan caja con granadas y munición frente a estación de Bomberos

Tiran caja con granadas afuera de la estación de Bomberos de Pavas (Cortesía/Cortesía)

Una escena digna de una película de miedo se vivió la mañana de este viernes frente a la estación de Bomberos de Pavas, en San José, luego de que un vehículo lanzara una caja que contenía aparentes granadas y munición.

El hecho se dio pasadas las 10:30 a. m., cuando un carro negro pasó por el lugar y tiró una caja verde de seguridad en la calle.

Los bomberos, al notar el extraño objeto, dieron aviso de inmediato a las autoridades, por lo que en cuestión de minutos la Fuerza Pública, el OIJ y la Unidad Especial de Intervención (UEI) llegaron al sitio y cerraron el paso por la calle ancha de Pavas.

Los expertos se hicieron cargo de las granadas (Cortesía/Cortesía)

Uno de los oficiales expertos de la UEI, confirmó que dentro de la caja había varias granadas y municiones, por lo que el equipo especializado trasladó el artefacto a su base para hacer una revisión y determinar qué tipo de explosivos son.

Varias personas se acercaron para ver qué era lo que pasaba, pues la gran cantidad de oficiales llamó la atención.

Este hallazgo se da horas después de un violento ataque a balazos ocurrido en Lomas del Río, también en Pavas, donde dos hombres fueron heridos de gravedad mientras viajaban en un vehículo, ellos fueron atendidos en esa estación de Bomberos y luego los trasladaron al hospital.

Así encontraron la caja. (Cortesía/Cortesía)

Se desconocen si ambos sucesos están relacionados, aunque de momento el caso está bajo investigación del OIJ.

La Teja consultó con la oficina de prensa de Bomberos, pero no se ha recibido respuesta.