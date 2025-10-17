Sucesos

Dos hombres baleados y uno más acuchillado llegan pidiendo auxilio a estación de Bomberos en Pavas

Los heridos, en apariencia, fueron llevados por otras personas hasta la estación de Bomberos de Pavas

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Dos hombres baleados y uno acuchillado llegaron pidiendo ayuda a la estación de Bomberos de Pavas. Foto Bomberos.
Dos hombres baleados y uno acuchillado llegaron pidiendo ayuda a la estación de Bomberos de Pavas. Foto Bomberos. (Bomberos/Dos hombres baleados y uno acuchillado llegaron pidiendo ayuda a la estación de Bomberos de Pavas. Foto Bomberos.)

Los bomberos de Pavas tuvieron que atender una emergencia sin siquiera salir de su estación, pues a ese lugar llegaron tres hombres pidiendo ayuda, ya que habían sido baleados y acuchillados.

LEA MÁS: Vecina de barrio Dent cuenta como inundación la acorraló dentro de casa al punto de que tuvo que subirse al techo

La situación ocurrió pasadas las 7 p.m. de este jueves en esa localidad josefina, cuando los heridos, al parecer, fueron llevados en vehículos particulares hasta la mencionada estación.

Tres pacientes llegan a la estación de Bomberos de Pavas, dos de ellos con varios impactos de bala en sus piernas y un tercero con heridas de arma blanca en sus manos. Fueron abordados y atendidos por los compañeros", explicó Mauricio Troz, paramédico de Bomberos.

LEA MÁS: Impresionantes videos muestran la terrible inundación que golpeó a vecinos de barrio Dent

Los dos hombres baleados fueron trasladados en condición grave en las ambulancias 01 y 03 de Soporte Avanzado de Vida de Bomberos, mientras que el tercer sujeto, quien se encontraba estable, pese a las cuchilladas en sus manos, fue abordado por una ambulancia de la Cruz Roja. Los tres fueron llevados al hospital San Juan de Dios.

LEA MÁS: Sospechoso de desaparición y muerte de Ligia Faerron enfrentará un día clave este viernes

De momento, las autoridades no han brindado una versión oficial sobre cómo habrían ocurrido los hechos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Baleados PavasBomberos Pavas
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.