Dos hombres baleados y uno más acuchillado llegan pidiendo auxilio a estación de Bomberos en Pavas

Dos hombres baleados y uno acuchillado llegaron pidiendo ayuda a la estación de Bomberos de Pavas. Foto Bomberos. (Bomberos/Dos hombres baleados y uno acuchillado llegaron pidiendo ayuda a la estación de Bomberos de Pavas. Foto Bomberos.)

Los bomberos de Pavas tuvieron que atender una emergencia sin siquiera salir de su estación, pues a ese lugar llegaron tres hombres pidiendo ayuda, ya que habían sido baleados y acuchillados.

La situación ocurrió pasadas las 7 p.m. de este jueves en esa localidad josefina, cuando los heridos, al parecer, fueron llevados en vehículos particulares hasta la mencionada estación.

“Tres pacientes llegan a la estación de Bomberos de Pavas, dos de ellos con varios impactos de bala en sus piernas y un tercero con heridas de arma blanca en sus manos. Fueron abordados y atendidos por los compañeros", explicó Mauricio Troz, paramédico de Bomberos.

Los dos hombres baleados fueron trasladados en condición grave en las ambulancias 01 y 03 de Soporte Avanzado de Vida de Bomberos, mientras que el tercer sujeto, quien se encontraba estable, pese a las cuchilladas en sus manos, fue abordado por una ambulancia de la Cruz Roja. Los tres fueron llevados al hospital San Juan de Dios.

De momento, las autoridades no han brindado una versión oficial sobre cómo habrían ocurrido los hechos.