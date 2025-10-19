Sucesos

CNE reporta 56 incidentes por lluvias: Cartago, Upala y San Ramón entre los más afectados

En Ochomogo se reportaron viviendas destechadas durante los aguaceros

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Lluvias siguen afectando muchas comunidades. Foto: Silvia Coto
Lluvias siguen afectando muchas comunidades. Foto: Silvia Coto (Silvia Coto/cortesía)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que en las últimas horas se atendieron un total de 56 incidentes provocados por las fuertes lluvias que afectaron a 19 cantones del país.

Los lugares más golpeados se registraron en Cartago, Upala y San Ramón.

En San Ramón, el Comité Municipal de Emergencias reportó el desbordamiento del río La Esperanza y el anegamiento de viviendas en las comunidades de San Rafael, San Juan y Alfaro.

LEA MÁS: Hombre fue acribillado a balazos mientras cerraba el portón de su casa en Cartago

Mientras tanto, en Upala, las lluvias provocaron inundaciones en caminos, fincas y viviendas en las comunidades de Brasilia, Las Américas, El Paraíso, Birmania, Yolillal, Armenias y Cuatro Bocas.

LEA MÁS: Violento crimen acabó con la vida de un gran papá

En Cartago, se registraron fuertes lluvias en los cantones de Cartago, Oreamuno, La Unión, El Guarco y en la zona de Los Santos. Entre los principales eventos destacan las afectaciones en viviendas de la Calle La Marta, casas destechadas en Ochomogo y problemas de alcantarillado que afectaron la ruta nacional 2.

Este domingo, maquinaria del MOPT y de las municipalidades se mantiene trabajando en la limpieza de escombros en rutas cantonales y nacionales.

En La Unión, tres viviendas resultaron afectadas en San Rafael, cerca del túnel, y maquinaria municipal ingresó para la rehabilitación de la vía.

LEA MÁS: Identifican a las víctimas de la balacera en Moravia: se trata de un menor y un hombre

Albergues temporales y personas evacuadas

Actualmente, la CNE mantiene tres albergues habilitados con un total de 31 personas. Dos de ellos se ubican en el salón comunal de Sardinal y el salón comunal de Filadelfia en Carrillo.

El tercer albergue fue habilitado ayer en Naranjo, donde se trasladaron 6 personas al salón comunal La Palmita debido a un deslizamiento que afectó dos viviendas en Cirri Sur.

Pronóstico y recomendaciones

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este domingo se espera que continúe el patrón lluvioso, por lo que la CNE y los Comités de Emergencias se mantienen activos.

La saturación de los suelos eleva la posibilidad de inundaciones repentinas.

La CNE pide no pasar por ríos o zonas inundadas y, quienes viven cerca de ríos o laderas inestables, evacuar hacia sitios seguros siguiendo las indicaciones de los comités locales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
inundaciones costa ricalluviasemergencias por lluviasclima costa ricacomisión nacional de emergenciascasas destechadas
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.