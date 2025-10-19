CNE reporta 56 incidentes por lluvias: Cartago, Upala y San Ramón entre los más afectados

Lluvias siguen afectando muchas comunidades. Foto: Silvia Coto (Silvia Coto/cortesía)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que en las últimas horas se atendieron un total de 56 incidentes provocados por las fuertes lluvias que afectaron a 19 cantones del país.

Los lugares más golpeados se registraron en Cartago, Upala y San Ramón.

En San Ramón, el Comité Municipal de Emergencias reportó el desbordamiento del río La Esperanza y el anegamiento de viviendas en las comunidades de San Rafael, San Juan y Alfaro.

Mientras tanto, en Upala, las lluvias provocaron inundaciones en caminos, fincas y viviendas en las comunidades de Brasilia, Las Américas, El Paraíso, Birmania, Yolillal, Armenias y Cuatro Bocas.

En Cartago, se registraron fuertes lluvias en los cantones de Cartago, Oreamuno, La Unión, El Guarco y en la zona de Los Santos. Entre los principales eventos destacan las afectaciones en viviendas de la Calle La Marta, casas destechadas en Ochomogo y problemas de alcantarillado que afectaron la ruta nacional 2.

Este domingo, maquinaria del MOPT y de las municipalidades se mantiene trabajando en la limpieza de escombros en rutas cantonales y nacionales.

En La Unión, tres viviendas resultaron afectadas en San Rafael, cerca del túnel, y maquinaria municipal ingresó para la rehabilitación de la vía.

Albergues temporales y personas evacuadas

Actualmente, la CNE mantiene tres albergues habilitados con un total de 31 personas. Dos de ellos se ubican en el salón comunal de Sardinal y el salón comunal de Filadelfia en Carrillo.

El tercer albergue fue habilitado ayer en Naranjo, donde se trasladaron 6 personas al salón comunal La Palmita debido a un deslizamiento que afectó dos viviendas en Cirri Sur.

Pronóstico y recomendaciones

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este domingo se espera que continúe el patrón lluvioso, por lo que la CNE y los Comités de Emergencias se mantienen activos.

La saturación de los suelos eleva la posibilidad de inundaciones repentinas.

La CNE pide no pasar por ríos o zonas inundadas y, quienes viven cerca de ríos o laderas inestables, evacuar hacia sitios seguros siguiendo las indicaciones de los comités locales.