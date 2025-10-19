Sucesos

Identifican a las víctimas de la balacera en Moravia: se trata de un menor y un hombre

Pistoleros en una moto desataron una mortal balacera en Moravia

Por Silvia Coto
Los agentes buscan evidencias para resolver el caso. Foto: Ilustrativa (Alonso Tenorio)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este domingo la identidad de las dos víctimas de la balacera ocurrida este sábado 18 de octubre en Moravia.

Se trata de un hombre adulto de apellido Bruno, de 54 años, y un menor de 17, quienes perdieron la vida tras ser impactados por disparos mientras se encontraban en la calle.

El hecho se registró alrededor de las 9:42 p.m. en la zona de La Trinidad, cuando una moto pasó realizando disparos, alcanzando a ambos. Vecinos alertaron de los disparos y de inmediato se movilizaron unidades de la Fuerza Pública y dos ambulancias de la Cruz Roja, que constataron que las víctimas ya no presentaban signos vitales.

¿Inocentes?

Aunque en redes sociales se ha comentado que ambos serían inocentes, las autoridades insisten en que las investigaciones apenas comienzan.

El OIJ está recolectando pruebas, revisando cámaras de seguridad y buscando testigos que ayuden a esclarecer las circunstancias de este violento suceso.

Los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense en San Joaquín de Flores.

