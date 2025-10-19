Hombre fue acribillado a balazos mientras cerraba el portón de su casa en Cartago

Un hombre fue asesinado a balazos al salir de su casa en Oreamuno de Cartago.

Un hombre de 29 años, identificado con el apellido Perry, fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo en Oreamuno de Cartago.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió cuando Perry cerraba el portón de una vivienda de la que acababa de salir.

Los agresores se desplazaban en un vehículo y, aparentemente, dispararon contra el hombre al salir de la casa, provocándole varias heridas de bala que le costaron la vida en el sitio.

La alerta ingresó a la Cruz Roja a las 12:34 a. m., por lo que se despachó una ambulancia hasta el sector de San Rafael de Oreamuno. Al llegar, los socorristas constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas del hecho, y las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

El OIJ realizó la recolección de indicios y busca testigos que puedan aportar información sobre este violento suceso.