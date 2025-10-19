Sucesos

Hombre fue acribillado a balazos mientras cerraba el portón de su casa en Cartago

Víctima de crimen en Cartago tenía 29 años

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Un hombre fue asesinado a balazos al salir de su casa en Oreamuno de Cartago.

Un hombre de 29 años, identificado con el apellido Perry, fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo en Oreamuno de Cartago.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió cuando Perry cerraba el portón de una vivienda de la que acababa de salir.

LEA MÁS: Caso de Ligia Faerron es catalogado como femicidio y esto pidieron contra principal agresor

Los agresores se desplazaban en un vehículo y, aparentemente, dispararon contra el hombre al salir de la casa, provocándole varias heridas de bala que le costaron la vida en el sitio.

LEA MÁS: Identifican a las víctimas de la balacera en Moravia: se trata de un menor y un hombre

La alerta ingresó a la Cruz Roja a las 12:34 a. m., por lo que se despachó una ambulancia hasta el sector de San Rafael de Oreamuno. Al llegar, los socorristas constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas del hecho, y las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

LEA MÁS: Triste suceso en Jacó: una joven fue hallada sin vida dentro de un piscina

El OIJ realizó la recolección de indicios y busca testigos que puedan aportar información sobre este violento suceso.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
crimen en Cartagohombre asesinado en cartagoataque a balazosoreamuno de cartagoSan Rafael de Oreamuno
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.