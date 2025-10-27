Reunión en casa en Heredia terminó con un hombre muerto y una mujer herida

Lo que se inició como una reunión de varias personas en una casa en Heredia terminó por convertirse en un violento crimen, pues un hombre falleció y una mujer resultó herida a consecuencia de una supuesta riña.
Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 6:25 p.m. dentro de una vivienda ubicada en Guararí de Heredia.
En cuanto al ahora fallecido y a la mujer que resultó herida, la Policía Judicial informó que hasta este momento no han sido identificados.
“Los hechos se dieron cuando varias personas estaban compartiendo en una vivienda y en un momento dado, al parecer, se dio una riña y por razones que están en investigación resultaron heridas estas dos personas”, detalló OIJ.
Según las autoridades, los dos heridos fueron llevados a un centro médico en Heredia, donde poco después el hombre fue declarado como fallecido.
La Policía Judicial aún no ha determinado con claridad cómo ocurrieron los hechos y si una de estas personas pudo ser una víctima colateral en el pleito.