El desgarrador mensaje que hermana de conocido estilista le dedicó tras su trágica muerte

Carolina Sánchez, hermana del estilista Jonathan Sánchez, cuyo cuerpo apareció el pasado sábado en un río en Alajuela, le dedicó un desgarrador mensaje que deja a cualquiera con el corazón hecho pedazos.

El cuerpo de Jonathan, quien estaba desaparecido desde el 19 de octubre, fue encontrado en el cauce de un río en el centro de Alajuela, luego de un aviso recibido por la Cruz Roja, que desplazó unidades de rescate hasta la zona para realizar la extracción.

El estilista y maquillista costarricense Jonathan Sánchez fue hallado sin vida en Alajuela. El OIJ confirmó su identidad. El mundo del modelaje lamenta su fallecimiento. (Instagram/Tomada de Instagram)

La hermana del estilista, de 30 años, usó su perfil de Facebook para dedicarle un sentido mensaje de despedida.

“Mi amor, no existen palabras que puedan describir el dolor que siento en mi corazón. Me dejas un legado inmenso de valentía, siempre luchaste por tus sueños, y verte alcanzarlos fue mi mayor orgullo.

“Te he admirado toda mi vida. En cada paso dabas lo mejor de ti, tenías un corazón tan grande y un brillo tan único que ni tu ausencia en esta tierra podrá apagar”.

Sánchez destacó en su mensaje los chineos y cómo su hermano siempre cuidó de ella.

“Me amaste y me cuidaste desde siempre. Te amo y te amaré toda mi vida. Aunque no te diste cuenta, te busqué, Tatán… te busqué hasta por debajo de las piedras, con el corazón en la mano, dimos todo por encontrarte. Y lo logramos, no como quería, no como esperaba… pero ya descansas.

“Seguirás viviendo en nuestras risas, en nuestros recuerdos y en todo lo que fuiste. Gracias por ser mi hermano… por siempre, mi Tatán".

De momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer las circunstancias que habrían mediado en la muerte del estilista.