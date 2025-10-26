Mundo del modelaje costarricense llora la muerte del estilista Jonathan Sánchez

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este sábado el hallazgo del cuerpo del estilista Jonathan Sánchez Venegas, de 30 años, quien había sido reportado desaparecido desde el 19 de octubre.

El cuerpo fue encontrado antes de las 11 de la mañana en el cauce de un río ubicado en el centro de Alajuela, luego de un aviso recibido por la Cruz Roja Costarricense, que desplazó unidades de rescate hasta la zona para realizar la extracción.

Las autoridades judiciales informaron que el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se efectuó la autopsia que permitió confirmar su identidad. Por ahora, el caso permanece bajo investigación para determinar las causas del fallecimiento.

El estilista Jonathan Steven Sánchez Venegas desapareció el 19 de octubre pasado.

Desaparición que conmovió a sus allegados

Sánchez, conocido en redes sociales como SanchezWigs, era muy apreciado en el mundo del modelaje, la belleza y los concursos nacionales. Su desaparición generó una gran movilización en redes sociales, donde amigos, colegas y figuras públicas compartieron mensajes pidiendo información sobre su paradero.

Durante casi una semana, familiares y allegados mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida, hasta que este sábado se confirmó la lamentable noticia.

Dolor y despedidas en la industria del modelaje

El mundo del modelaje costarricense reaccionó con tristeza ante la confirmación de su fallecimiento. Compañeros, clientes y amigos del medio lo recordaron como un artista talentoso, alegre y generoso, cuya pasión por el estilismo lo convirtió en una figura querida dentro y fuera de las pasarelas.

La modelo trans Gaby Sanabria fue una de las primeras en manifestar su dolor:

“Gracias por todo, padrino. Un gran artista, pero sobre todo un gran ser humano con un gran corazón. Te quiero mucho”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, la organización Pride Costa Rica también lamentó la pérdida con un mensaje de despedida:

“Hoy nuestra comunidad se viste de luto. Desde Orgullo Costa Rica lamentamos profundamente la partida de Jonathan Sánchez Venegas, conocido con cariño como SanchezWigs. Su talento, alegría y autenticidad dejaron una huella imborrable en quienes tuvieron la dicha de conocerle y admirar su arte. Hoy despedimos no solo a un artista, sino a un ser humano luminoso que inspiró a muchas personas dentro y fuera de nuestra comunidad diversa”.

La comunidad del modelaje y la belleza nacional expresó su tristeza por la partida del joven artista.

El preparador de misses Adriano Models, reconocido por su trabajo en certámenes de belleza, también expresó su tristeza, destacando que Sánchez fue “uno de los artistas más talentosos y dedicados del país”.

Un legado en la belleza y la autenticidad

A lo largo de su carrera, Jonathan Sánchez se consolidó como uno de los estilistas y maquillistas más reconocidos de Costa Rica, colaborando en eventos de moda, sesiones fotográficas y concursos de belleza.

Su nombre se convirtió en sinónimo de profesionalismo y creatividad, y su estilo marcó tendencia en el modelaje costarricense.

La comunidad artística y LGBTIQ+ lo recuerda hoy como un hombre apasionado, auténtico y lleno de energía positiva, que siempre buscó inspirar a otros a través de su trabajo y su personalidad.

El mundo de la moda costarricense se despide de uno de sus talentos más queridos, cuyo legado permanecerá en cada proyecto, fotografía y persona que tuvo el privilegio de compartir con él.