En medio de accidentada persecución, detienen a jóvenes sospechosos de privar de libertad a dos hombres

Los dos jóvenes de 24 años fueron detenidos luego de que la persecución terminara de forma accidentada

Por Adrián Galeano Calvo

En medio de una accidentada persecución, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a dos jóvenes sospechosos de privar de libertad a otros dos hombres.

Se trata de dos muchachos de apellidos Pérez y Fernández, quienes fueron detenidos la tarde del viernes en Palmar Sur de Osa. La detención de los sujetos fue dada a conocer por la Policía Judicial hasta este sábado.

OIJ detienen a dos hombres sospechosos de privar de libertad a dos personas en Osa.
Los dos jóvenes fueron detenidos luego de que se volcó el carro en el que viajaban. Foto OIJ. (OIJ/Cortesía)

De acuerdo con el informe preliminar del OIJ, los hechos se dieron cuando, pasado el mediodía de este viernes, los investigadores de la zona fueron alertados acerca de una situación en la que dos hombres habían sido privados de libertad en Palmar Sur.

Una fuente policial cercana al caso informó a este medio que, al parecer, los ofendidos fueron abordados por los dos sospechosos y otros sujetos, quienes los habrían subido a la fuerza a un vehículo.

“A raíz de esta situación, los agentes judiciales se apersonan al lugar y en apariencia, cuando estos llegan al sitio, se da una supuesta persecución entre los investigadores y los sospechosos, y en un momento dado estos volcaron el vehículo en el que viajaban y fueron detenidos”, detalló el OIJ.

Los detenidos viajaban con dos armas en el vehículo en el que intentaron huir de agentes del OIJ.
Estas armas de fuego fueron decomisadas en el operativo. Foto OIJ. (OIJ/Cortesía)

Trascendió que poco antes de que se diera esa persecución, los sospechosos ya habían dejado en libertad a las dos personas ofendidas.

Además de detener a los dos jóvenes, quienes fueron presentados ante el Ministerio Público, los investigadores judiciales también les decomisaron dos armas de fuego.

El OIJ no dio a conocer el motivo de la privación de libertad; sin embargo, la fuente policial le dijo a este medio que los hechos estarían relacionados con un tema de drogas.

