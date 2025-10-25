Sucesos

Policía interviene caso de violencia intrafamiliar y lo que encontró fue realmente pavoroso

Los oficiales detuvieron a un hombre apellidado Moraga por esos hechos

Por Adrián Galeano Calvo

La Fuerza Pública intervino un caso de violencia intrafamiliar que pudo haber terminado de la peor forma posible, esto por lo que los oficiales encontraron dentro de la casa donde se dio el hecho.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual informó que en ese caso detuvieron a un hombre apellidado Moraga, quien tenía dos armas dentro de su vivienda.

Sospechosos de violencia intrafamiliar detenido en Los Guido. Foto MSP.
Moraga fue detenido por la Fuerza Pública. Foto MSP. (MSP/Sospechosos de violencia intrafamiliar detenido en Los Guido. Foto MSP.)

Los hechos ocurrieron en el distrito de Los Guido de Desamparados, San José, cuando la Fuerza Pública fue alertada sobre un hecho de violencia intrafamiliar.

“Al llegar los oficiales a la vivienda del sujeto, encontraron sobre un sillón una pistola calibre 9 milímetros, junto con un cargador con siete proyectiles.

“El sospechoso también tenía en su poder dos cajas, una con 86 proyectiles calibre 22 y la otra con 58 proyectiles calibre 9 milímetros”, informaron las autoridades.

Sospechosos de violencia intrafamiliar detenido en Los Guido. Foto MSP.
Estas fueron la armas decomisadas al sospechoso. Foto MSP. (MSP/Sospechosos de violencia intrafamiliar detenido en Los Guido. Foto MSP.)

Sin embargo, esa no era la única arma que Moraga tenía en su casa, pues los uniformados descubrieron que el sujeto había escondido un rifle calibre 22 en el cielorraso del baño.

“Es por ello que, tal y como corresponde en estos casos, las armas y las municiones fueron decomisadas”.

Finalmente, Moraga fue puesto a las órdenes del Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José a fin de ser procesado por los hechos denunciados.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

