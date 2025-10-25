OIJ revela cómo habría ocurrido trágico accidente en el que falleció asesora de Eli Feinzaig

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cómo habría ocurrido el trágico accidente de tránsito en el que Eli Feinzaig, candidato presidencial por el Partido Liberal Progresista (PLP), resultó herido y su asesora, Éricka Benavides, lamentablemente perdió la vida.

En ese terrible accidente, ocurrido la mañana del viernes en Buenos Aires de Palmares, también resultaron heridos Fabián Cascante Ramírez, de 35 años, chofer de Feinzaig; y Pablo Trigueros, de 39 años, quien manejaba el camión que chocó con el pick up del legislador.

Así quedó el carro en el que viajaba el equipo de campaña de Eli Feinzaig. (Alonso Tenorio/Atenorio)

De acuerdo con la versión que maneja la Policía Judicial, el mortal accidente se habría dado a consecuencia de una aparente invasión de carril por parte del vehículo en el que viajaba el equipo de campaña de Feinzaig.

“Según la versión preliminar de los hechos, un vehículo tipo pick up, por razones que se desconocen, habría perdido el control y, presuntamente, invadió el carril contrario y, a raíz de esto, en apariencia colisionó de manera frontal contra un camión”, detalló el OIJ.

A consecuencia del violento choque, en el sitio falleció la asesora Éricka Benavides, de 56 años, quien viajaba en los asientos traseros del pick up.

Mientras tanto, Feinzaig, Cascante y Trigueros resultaron heridos y tuvieron que ser llevados de emergencia a los hospitales de San Ramón y Grecia.

El candidato del PLP, Eliécer Feinzaig, junto a su asesora Ericka Benavides, quien lamentablemente falleció en el accidente. (Facebook Eliécer Feinzaig/La Nación)

Minutos después del accidente, Feinzaig fue trasladado vía aérea a un hospital privado en Santa Ana, San José; mientras que Cascante fue llevado al Hospital México en una ambulancia, pues por su condición no era prudente realizar un traslado aéreo.

El conductor del camión, Trigueros, fue llevado al hospital de Grecia y se encuentra fuera de peligro.

En el caso de Feinzaig, el PLP informó que se encuentra en buenas condiciones y seguirá bajo observación médica, mientras que Cascante continúa internado en el Hospital México, y su familia está pidiendo ayuda para que personas se acerquen a donar sangre para él.