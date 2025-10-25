¿Por qué el chofer de Eli Feinzaig no fue trasladado en helicóptero? Este es el motivo

Eli Feinzaig, candidato presidencial por el Partido Liberal Progresista (PLP), fue trasladado en helicóptero hasta un hospital privado en San José tras resultar herido en el trágico accidente de tránsito en el que falleció su asesora, Ericka Benavides.

En ese mismo choque, que ocurrió este viernes en Palmares, entre el pick up en el que viajaba Eli y un camión de carga, también resultó herido de gravedad el chofer de Feinzaig, de nombre Fabián Cascante.

Fabian Cascante, chofer de Feinzaig, sufrió lesiones muy graves en el choque. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

A diferencia del también diputado, Cascante no fue trasladado vía aérea, sino que la Cruz Roja lo trasladó en una ambulancia desde el hospital de San Ramón hasta el hospital México en San José.

Ante esta situación, muchas personas se preguntaron por qué Cascante no fue trasladado en helicóptero hasta San José. El PLP explicó el motivo por medio de un comunicado de prensa enviado horas después del mortal choque.

Eliécer Feinzaig dijo estar muy dolido por la trágica muerte de su asesora Ericka Benavides. (Facebook Eliécer Feinzaig/La Nación)

“También estamos muy preocupados por la salud de Fabián Cascante, el conductor del auto, quien se encuentra aún delicado en el hospital, y por don Pablo Trigueros, conductor del otro vehículo implicado en la colisión. Se buscó inicialmente trasladar a Fabián por helicóptero a un centro de salud capitalino, pero debido a su delicada condición, los profesionales de salud decidieron mantenerlo en el hospital de San Ramón hasta que estuviera en condición apropiada para traslado por tierra y ya está en el Hospital México”, informaron desde el PLP.

En cuanto a Cascante, la Cruz Roja indicó que este presentaba lesiones de consideración y requería atención especializada en un centro de mayor complejidad, por lo que se coordinó su movilización bajo protocolos de máxima prioridad.

El carro en el que viajaba Feinzaig y su equipo chocó contra este camión. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Sobre el estado de salud de Feinzaig, el PLP destacó que se encuentra estable, aunque adolorido por el impacto; consciente, cumpliendo con las horas de observación médica recomendadas.

“Estamos profundamente consternados por la pérdida de Éricka, una compañera comprometida, alegre y generosa. En nombre de todo el equipo, envío mis condolencias y mi cariño a su familia y seres queridos… Pedimos, por favor, que se entienda este momento que estamos atravesando”, dijo Eliécer Feinzaig desde el centro médico.