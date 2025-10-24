Testigo que rescató a Eli Feinzaig contó la horrible escena que encontró tras el mortal choque

Leonel Anchía se convirtió en el ángel de Eli Feinzaig, candidato presidencial por el Partido Liberal Progresista (PLP), pues fue él quien lo rescató del carro en el que se encontraba atrapado, tras el violento accidente en el que murió una asesora del también diputado.

Anchía fue testigo del terrible accidente ocurrido la mañana de este viernes en Buenos Aires de Palmares, Alajuela, pues él viajaba detrás del pick up de Feinzaig, en el que también iban su asesora y otros dos hombres.

“Yo venía detrás del pick up, como unos 20 o 30 metros detrás, en el momento que vi la colisión me tiré a mano derecha, estacioné el carro y puse las luces intermitentes y mi esposa me dijo que ayudáramos”, contó Anchía.

Eli Feinzaig se encuentra en condición estable y fuera de peligro. (Asamblea Legislativa)

Según el hombre, primero trató de ayudar al conductor del camión contra el que chocó el carro del diputado, pero como este estaba atrapado procedió a revisar a los ocupantes del pick up, el cual llevó la peor parte en el choque frontal.

“Al muchacho (conductor) del pick up también fuimos a auxiliarlo, estaba dormido, luego se despertó y empezó a pegar gritos de que le ayudáramos por favor. Tenía un corte grande en el brazo derecho y le pusimos un paño mientras llegaban las autoridades”, detalló.

Rescate de Eli Feinzaig

Leonel Anchía Rodríguez fue quien sacó a Eli del carro accidentado. (La Nación/Cortesía)

Anchía y su esposa le dieron la vuelta al pick up para ayudar a las otras personas, ahí fue donde se encontraron con el diputado, quien viajaba en el asiento del acompañante.

“Ahí estaba el señor, él estaba consciente, estaba bien, en todo momento nos habló. Ya le abrimos la puerta, a como pude yo jalé la puerta duro.

“En el momento yo vi que don Eli tenía como sangre en el estómago, como por un lado, le pregunté si era sangre de él y me dijo que era de la muchacha que iba a atrás, que estaba como sobre el hombro de él y con los ojos cerrados”, recordó Anchía.

Lamentablemente, ya no había nada que hacer por la mujer, que se trataba de Ericka Benavides, quien era asesora y candidata a diputada por el PLP.

El carro de Feinzaig quedó despedazado. (Alonso Tenorio/Foto: La Nación)

“Don Eli y me dijo que lo ayudara a salir, entonces a cómo pude metí las manos por debajo de los pies de él y lo agarré de la parte de atrás, lo jale un toquecito y me dijo que estaba golpeado.

“Lo acostamos en el suelo mientras llegaba la Cruz Roja. Mi esposa lo acompañó en todo momento hasta el hospital”, contó Anchía.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), informó que Feinzaig fue trasladado vía aérea a un centro médico en San José.

“En relación con los pacientes que fueron trasladados a hospitales de la CCSS tras un accidente en la zona de Palmares, se informa que: Un paciente está en el hospital de Grecia. Otros dos pacientes fueron trasladados al hospital de San Ramón. Posteriormente, uno de ellos, de apellido Feinzaig, fue trasladado, estable, vía aérea a un centro médico privado en San José”, indicó la Caja.