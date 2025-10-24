¿Quién era Ericka Benavides, la asesora del Partido Liberal Progresista que murió en un accidente en Palmares?

La asesora y candidata a diputada del PLP, Ericka Benavides, falleció este viernes en un accidente de tránsito. (La Nación/Facebook Eliécer Feinzaig/Facebook Eliécer Feinzaig)

El Partido Liberal Progresista (PLP) confirmó el fallecimiento de Ericka Benavides, asesora legislativa y candidata a diputada por San José, tras un accidente de tránsito ocurrido este viernes en Buenos Aires de Palmares, en la provincia de Alajuela.

El vehículo en el que viajaba junto con el diputado y candidato presidencial Eliécer Feinzaig Mintz colisionó con un camión. La noticia fue confirmada por el propio PLP.

Benavides formaba parte del equipo legislativo de Feinzaig, con quien trabajaba, directamente, en temas políticos y técnicos. En la papeleta de San José para las elecciones del 2026, ocupaba el puesto 17.

Una figura emergente dentro del liberalismo costarricense

El PLP la describió como “una de nuestras colaboradoras más queridas, comprometidas y con un futuro prometedor en la política costarricense”.

Benavides, de 56 años, se había graduado, recientemente, como abogada, una meta alcanzada tras años de estudio. Sus compañeros la recordaron como una mujer trabajadora, empática y apasionada por el servicio público, además de madre dedicada de dos hijos.

El impacto político del accidente

El accidente se registró en horas de la mañana, cuando el vehículo en que viajaban Feinzaig y Benavides chocó con un camión. El diputado sufrió golpes y heridas leves, y fue trasladado al Hospital de San Ramón y, posteriormente, vía aérea a un centro médico en San José.

El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense atendieron la emergencia, mientras que el OIJ de San Ramón asumió las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Duelo en el Partido Liberal Progresista

El PLP suspendió de forma inmediata e indefinida todas las actividades electorales como muestra de respeto.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Ericka Benavides, una joven profesional y colaboradora ejemplar. Extendemos nuestro apoyo y solidaridad a sus seres queridos en este momento tan difícil”, expresó el partido en un comunicado.

Dirigentes y simpatizantes compartieron mensajes de despedida, destacando su profesionalismo, entrega y cercanía con la militancia.

Una pérdida irreparable para el equipo de Feinzaig

El diputado Eli Feinzaig sufre accidente de tránsito (Cortesía/Cortesía)

En redes sociales, muchas personas han lamentado la tragedia que ha consternado a todo el país.

El fallecimiento de Ericka Benavides representa una de las pérdidas más sentidas en la política costarricense en 2025, por su aporte humano, su reciente trayectoria y su prometedor futuro.