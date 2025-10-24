Eli Feinzaig iba camino a una entrevista que tenía en San Carlos cuando ocurrió el accidente

El diputado Eliécer Feinzaig iba a una entrevista con un medio de comunicación en San Carlos, donde sufrió un accidente de tránsito. Fotos: Mayela López (Mayela López)

El diputado y candidato presidencial, Eli Feinzaig, se dirigía a una entrevista con un medio de comunicación en San Carlos,cuando sufrió un accidente de tránsito en el sector de Buenos Aires de Palmares.

Así lo confirmó el departamento de prensa del Partido Liberal Progresista (PLP).

Feinzaig iba a acompañado de un chofer y la asesora y candidata a diputada, Ericka Benavides, quien, lamentablemente, falleció.

Según las imágenes compartidas en redes sociales, el pickup en el que iban el diputado y la asesora quedó destrozado. Un camión también estuvo involucrado en el incidente.

De momento, se desconoce cómo ocurrió el accidente. Sin embargo, los ocupantes de ambos vehículos resultaron heridos.

Según el PLP, el legislador se encuentra golpeado, pero está estable.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) indicó que el diputado, fue trasladado a un centro médico en San José vía aérea.

Ericka Benavides, asesora de Eli Feinzaig y candidata a diputada del PLP, murió en el accidente de tránsito que ocurrió esta mañana en Palmares. (Eli Feinzaig/Facebook)

Mensaje del PLP

El partido informó que suspenderá las actividades de su campaña electoral por tiempo indefinido.

“Con profundo pesar, les confirmo el fallecimiento de Ericka Benavides, una de nuestras colaboradoras más queridas y comprometidas en un accidente de tránsito. El suceso se dio esta mañana de viernes mientras se trasladaba fuera del área metropolitana”, comunicó.

“En el automóvil viajaba el diputado y candidato a la presidencia Eli Feinzaig quien se encuentra golpeado, pero estable y en revisión. El PLP suspende de inmediato, por tiempo indefinido, toda su actividad electoral. Como muestra de respeto hacia los familiares, solicitamos evitar la especulación hasta que se disponga de más datos confirmados que les vamos a compartir en cuanto los tengamos”, añadió el PLP.

