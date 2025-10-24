Eli Feinzaig es una de las personas heridas en mortal accidente ocurrido en Palmares

Un candidato presidencial fue una de las personas que resultó heridas de gravedad en el trágico accidente ocurrido la mañana de este viernes en Palmares, el cual cobró la vida de una persona y dejó a otras dos en condición muy delicada.

Se trata del diputado Eli Feinzaig, candidato presidencial por el Partido Liberal Progresista (PLP), quien viajaba en el vehículo tipo pick up que chocó violentamente contra un camión.

Eli Feinzaig, candidato presidencial, fue una de las personas heridas en mortal choque en Palmares. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El terrible accidente ocurrió en el sector de Buenos Aires de Palmares, 100 metros antes de Plastimex, y en redes sociales ya circulan impresionantes fotografías que muestran la magnitud del choque.

La noticia fue confirmada por medio de la oficina de prensa del Partido Liberal Progresista, la cual también informó que la persona que murió en el choque era una asesora del también diputado.

“Con profundo pesar, les confirmo el fallecimiento de Ericka Benavides, una de nuestras colaboradores más queridas y comprometidas en un accidente de tránsito. El suceso se dio esta mañana de viernes mientras se trasladaba fuera del área metropolitana.

“En el automóvil viajaba el diputado y candidato a la presidencia Eli Feinzag quien se encuentra golpeado, pero estable y en revisión. El PLP suspende de inmediato, por tiempo indefinido toda su actividad electoral.

“Como muestra de respeto hacia los familiares, solicitamos evitar la especulación hasta que se disponga de más datos confirmados que les vamos a compartir en cuanto los tengamos”, indicó el partido político.

Aparatoso choque

Josué Araya, jefe de Batallón de Bomberos, informó que cuando llegaron al sitio se encontraron con una escena muy aparatosa debido a lo violento que fue el choque.

“Atendemos accidente de tránsito en Buenos Aires de Palmares de dos vehículos, uno de ellos de carga pesada el cual colisiona con un vehículo tipo pick up. Dentro de este último viajaban dos hombres y una mujer, lastimosamente esta última fallece en la escena. De los dos hombres uno es abordado en condición grave y el otro en condición estable, uno de ellos diputado de la República”, detalló Araya.

Por su parte, la Cruz Roja informó que dos personas, entre estos el candidato presidencial, fueron trasladados al Hospital Carlos Valverde Vega de San Ramón, mientras que la tercera persona herida fue llevada al Hospital San Francisco de Asís en Grecia.

Trascendió que la persona que se encuentra en una condición más delicada sería el conductor del carro de Feinzag, quien fue pasado a sala de operaciones.