PLP hizo nueva Asamblea Nacional y volvió a elegir candidatos a diputaciones para 2026

La Asamblea Nacional del PLP se realizó de nuevo después de que el TSE les anulara las designaciones a diputaciones

Por Ingrid Hidalgo
El PLP está realizando una nueva Asamblea Nacional este fin de semana después de que el TSE anulara las designaciones a diputaciones.
El PLP realizó una nueva Asamblea Nacional este sábado después de que el TSE anulara las designaciones a diputaciones. (Partido Liberal Progresista/Partido Liberal Progresista)

El Partido Liberal Progresista (PLP) realizó este sábado 27 de setiembre una nueva Asamblea Nacional para elegir a sus candidatos a diputaciones para las elecciones de 2026.

La Asamblea Nacional de este partido se hizo de nuevo después de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) les anulara las designaciones a diputaciones.

Durante el evento también se ratificó a Gabriel Zamora Baudrit como el candidato a la segunda vicepresidencia, completando la fórmula presidencial conformada por Eli Feinzaig, como candidato presidencial, y Tania Molina, como candidata a la primera vicepresidencia.

Estos son los candidatos a diputados por provincia del PLP:

San José

  1. Hannia Vega
  2. Marco Ramírez (hubo cambio)
  3. Ericka Mayorga
  4. Gerardo Ruiz
  5. Andrea Castellón
  6. Braulio Picado
  7. Irene Boschini
  8. Fernando Vargas
  9. Grethel Fernández
  10. Alexis Vargas
  11. Hannia Chavarría
  12. Jesús Zúñiga
  13. Flor Retana
  14. Jorge Elizondo
  15. Paulina Ugalde
  16. Adrián Urbina
  17. Ericka Benavides
  18. Armando Cano

Alajuela

  1. José Rodolfo Barrantes
  2. Kathia Arroyo
  3. Yacsem Rodríguez
  4. Gisela Pérez
  5. Leonardo Campos
  6. María Fernanda Solano
  7. Dagoberto Alpízar
  8. Petrona Oporta
  9. Cristian López
  10. Francesca Zapata
  11. Yelsin Gerardo Villalobos
  12. Cristina Arias
Esta es la fórmula del PLP para las elecciones 2026. Eliezer Feinzaig como presidente, Tania Molina como primera vicepresidenta y Gabriel Zamora, ratificado este 27 de setiembre, como segundo vicepresidente.
En la Asamblea Nacional del PLP, se ratificó a Gabriel Zamora como candidato a la segunda vicepresidencia para las elecciones de 2026. (Cortesía/Cortesía)

Heredia

  1. Melissa Bernini
  2. Freddy Vargas
  3. Verónica Valverde
  4. Leonardo Castillo
  5. Alejandra Vega

Cartago

  1. Luis Carlos Mita
  2. Karen Campos
  3. William Retana
  4. Sofía Mesa
  5. Marco Arias
  6. Adriana Fallas

Puntarenas

  1. Cristina Martínez
  2. Daniel Brenes
  3. Yenoris Obando
  4. Juan Pablo Bolaños
  5. Ingrid Fontana
  6. José Calvo

Guanacaste

  1. Maritza Salazar
  2. José Nuñez
  3. Leyden Cerdas
  4. Emilio Zúñiga
  5. María José Villegas

Limón

  1. Raúl Méndez
  2. Stephanie Herrera
  3. Gabriel Morales
  4. Angélica Palacios
  5. Marvin Delgado

