PLP hizo nueva Asamblea Nacional y volvió a elegir candidatos a diputaciones para 2026

El Partido Liberal Progresista (PLP) realizó este sábado 27 de setiembre una nueva Asamblea Nacional para elegir a sus candidatos a diputaciones para las elecciones de 2026.
La Asamblea Nacional de este partido se hizo de nuevo después de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) les anulara las designaciones a diputaciones.
Durante el evento también se ratificó a Gabriel Zamora Baudrit como el candidato a la segunda vicepresidencia, completando la fórmula presidencial conformada por Eli Feinzaig, como candidato presidencial, y Tania Molina, como candidata a la primera vicepresidencia.
Estos son los candidatos a diputados por provincia del PLP:
San José
- Hannia Vega
- Marco Ramírez (hubo cambio)
- Ericka Mayorga
- Gerardo Ruiz
- Andrea Castellón
- Braulio Picado
- Irene Boschini
- Fernando Vargas
- Grethel Fernández
- Alexis Vargas
- Hannia Chavarría
- Jesús Zúñiga
- Flor Retana
- Jorge Elizondo
- Paulina Ugalde
- Adrián Urbina
- Ericka Benavides
- Armando Cano
Alajuela
- José Rodolfo Barrantes
- Kathia Arroyo
- Yacsem Rodríguez
- Gisela Pérez
- Leonardo Campos
- María Fernanda Solano
- Dagoberto Alpízar
- Petrona Oporta
- Cristian López
- Francesca Zapata
- Yelsin Gerardo Villalobos
- Cristina Arias
Heredia
- Melissa Bernini
- Freddy Vargas
- Verónica Valverde
- Leonardo Castillo
- Alejandra Vega
Cartago
- Luis Carlos Mita
- Karen Campos
- William Retana
- Sofía Mesa
- Marco Arias
- Adriana Fallas
Puntarenas
- Cristina Martínez
- Daniel Brenes
- Yenoris Obando
- Juan Pablo Bolaños
- Ingrid Fontana
- José Calvo
Guanacaste
- Maritza Salazar
- José Nuñez
- Leyden Cerdas
- Emilio Zúñiga
- María José Villegas
Limón
- Raúl Méndez
- Stephanie Herrera
- Gabriel Morales
- Angélica Palacios
- Marvin Delgado
