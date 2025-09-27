Política

Ratifican candidatos a las vicepresidencias de Claudia Dobles para elecciones de 2026

Andrea Centeno y Luis Felipe Arauz son los candidatos a las vicepresidencias

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo
Coalición Agenda Ciudadana, PAC
Luis Felipe Arauz y Andrea Centeno son los candidatos a las vicepresidencias de la coalición Agenda Ciudadana. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

La coalición Agenda Ciudadana ratificó este sábado 27 de setiembre los candidatos a las vicepresidencias de Claudia Dobles, quien es candidata presidencial, de cara a las elecciones de 2026.

LEA MÁS: Claudia Dobles critica proyecto del tren eléctrico presentado por gobierno de Rodrigo Chaves

Andrea Centeno Rodríguez es la candidata a la primera vicepresidencia de la coalición, mientras que Luis Felipe Arauz Cavallini busca la segunda vicepresidencia.

¿Quiénes son Andrea Centeno y Luis Felipe Arauz? Dobles señaló que la candidata a la primera vicepresidencia combina visión estratégica y resultados concretos para impulsar la competitividad, empleo y desarrollo en Costa Rica, pues ella es líder en gerencia de proyectos, comunicación estratégica y procesos de transformación institucional.

Por ejemplo, ella logró el 70% de avance en el proceso de reestructuración de JAPDEVA, buscando el balance entre la población de los derechos laborales y también la modernización, sostenibilidad financiera y operativa de la entidad.

También impulsó los estudios de prefactibilidad y factibilidad de la Terminal de Cruceros y la Marina de Limón, así como lanzó los estudios para el Parque Industrial de Limón.

Desde CINDE, Centeno lideró la creación de la Marca País y las guías de inversión para Pococí y Siquirres.

Coalición Agenda Ciudadana, PAC
Luis Felipe Arauz fue ministro de Agricultura y Ganadería durante el gobierno de Luis Guillermo Solís y ahora busca la segunda vicepresidencia al lado de Claudia Dobles. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Por otra parte, Arauz es ingeniero agrónomo, biólogo y especialista en fitopatología. La candidata presidencial señaló que él combina ciencia, gestión y resultados al servicio de un agro más justo, sostenible y competitivo para Costa Rica.

LEA MÁS: Conferencia Episcopal llama a votar y pide evitar el odio político en las elecciones del 2026

Según Dobles, el candidato a la segunda vicepresidencia, quien fue ministro de Agricultura y Ganadería durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, logró la disminución de la pobreza rural de 30% a 24% y además, se construyó el Mercado regional Chorotega y se impulsó el Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, que permitió la entrega de más de 3 mil escrituras de tierra.

Asimismo, el Consejo Nacional de Producción (CNP) triplicó el número de suplidores y multiplicó sus ventas por 2,5 y, por otra parte, la Banca para el Desarrollo pasó de 16 mil a 42 mil operaciones.

Cuando Arauz fue ministro, de acuerdo con la candidata presidencial, se consolidaron acciones frente al cambio climático, como la ganadería baja en emisiones y el NAMA Café.

LEA MÁS: Banco Popular tiene casas y terrenos en remate desde los ¢3 millones, vea las opciones

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Claudia Dobles vicepresidenciaselecciones Costa Rica 2026candidatos vicepresidenciales Costa Rica
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.