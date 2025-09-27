Ratifican candidatos a las vicepresidencias de Claudia Dobles para elecciones de 2026

Luis Felipe Arauz y Andrea Centeno son los candidatos a las vicepresidencias de la coalición Agenda Ciudadana. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

La coalición Agenda Ciudadana ratificó este sábado 27 de setiembre los candidatos a las vicepresidencias de Claudia Dobles, quien es candidata presidencial, de cara a las elecciones de 2026.

Andrea Centeno Rodríguez es la candidata a la primera vicepresidencia de la coalición, mientras que Luis Felipe Arauz Cavallini busca la segunda vicepresidencia.

¿Quiénes son Andrea Centeno y Luis Felipe Arauz? Dobles señaló que la candidata a la primera vicepresidencia combina visión estratégica y resultados concretos para impulsar la competitividad, empleo y desarrollo en Costa Rica, pues ella es líder en gerencia de proyectos, comunicación estratégica y procesos de transformación institucional.

Por ejemplo, ella logró el 70% de avance en el proceso de reestructuración de JAPDEVA, buscando el balance entre la población de los derechos laborales y también la modernización, sostenibilidad financiera y operativa de la entidad.

También impulsó los estudios de prefactibilidad y factibilidad de la Terminal de Cruceros y la Marina de Limón, así como lanzó los estudios para el Parque Industrial de Limón.

Desde CINDE, Centeno lideró la creación de la Marca País y las guías de inversión para Pococí y Siquirres.

Luis Felipe Arauz fue ministro de Agricultura y Ganadería durante el gobierno de Luis Guillermo Solís y ahora busca la segunda vicepresidencia al lado de Claudia Dobles. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Por otra parte, Arauz es ingeniero agrónomo, biólogo y especialista en fitopatología. La candidata presidencial señaló que él combina ciencia, gestión y resultados al servicio de un agro más justo, sostenible y competitivo para Costa Rica.

Según Dobles, el candidato a la segunda vicepresidencia, quien fue ministro de Agricultura y Ganadería durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, logró la disminución de la pobreza rural de 30% a 24% y además, se construyó el Mercado regional Chorotega y se impulsó el Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, que permitió la entrega de más de 3 mil escrituras de tierra.

Asimismo, el Consejo Nacional de Producción (CNP) triplicó el número de suplidores y multiplicó sus ventas por 2,5 y, por otra parte, la Banca para el Desarrollo pasó de 16 mil a 42 mil operaciones.

Cuando Arauz fue ministro, de acuerdo con la candidata presidencial, se consolidaron acciones frente al cambio climático, como la ganadería baja en emisiones y el NAMA Café.

