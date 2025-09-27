Nacional

Conferencia Episcopal llama a votar y pide evitar el odio político en las elecciones del 2026

Conferencia Episcopal dio un importante mensaje para la ciudadanía de cara a las elecciones del 2026

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo
La Conferencia Episcopal hizo un importante llamado a unos días de que inicie la campaña electoral. (Rafael Pacheco Granados)

La Conferencia Episcopal hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y salir de sus casas a votar en las elecciones de 2026.

LEA MÁS: Jóvenes de 18 años tienen plazo hasta esta fecha para solicitar la cédula y votar en 2026

Asimismo, instó a los partidos a proponer políticas que se centren en las necesidades reales de población, especialmente de aquellas personas que han sido históricamente excluidos, así como fomentar un diálogo sin odio.

“La democracia costarricense, sin duda, tiene fortalezas tales como el derecho al sufragio, la libertad de expresión, la división de los supremos poderes, la posibilidad de constituir partidos políticos cantonales, provinciales y nacionales y el que una significativa mayoría de la población sigue considerando la democracia como el mejor sistema de gobierno.

“Sin embargo, desde una mirada pastoral, preocupan los signos evidentes de deterioro institucional. Así, en el discurso político se ha introducido el irrespeto, el insulto y la manipulación, las desavenencias y confrontaciones entre los supremos poderes de la República”, indicaron los obispos.

LEA MÁS: ¿Cuántas empresas podrán obtener alguna frecuencia de televisión y radio? Esto dice SUTEL

La Conferencia Episcopal también señaló algunos problemas que hoy el país sufre como la violencia criminal, el empoderamiento del narcotráfico y el rezago educativo, entre otros.

La Conferencia Episcopal instó a los ciudadanos a informarse y votar responsablemente y a los partidos a presentar políticas para resolver las necesidades de la población. (Rafael Pacheco Granados)

“La democracia no se sostiene exclusivamente en la arquitectura legal, sino en una confianza compartida que da vida auténtica a las instituciones. Ante esta realidad, se impone la necesidad de una conversión ética profunda y un compromiso renovado con el bien común, la justicia y la dignidad humana”, comentaron los líderes religiosos.

Los obispos solicitaron a las personas que llegarán a la presidencia y vicepresidencia del país que escuchen al pueblo que los eligió.

LEA MÁS: Banco Popular tiene casas y terrenos en remate desde los ¢3 millones, vea las opciones

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Conferencia Episcopal Costa Rica elecciones 2026obispos elecciones 2026 Costa Ricallamado al voto Costa Rica 2026
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.