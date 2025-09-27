Conferencia Episcopal llama a votar y pide evitar el odio político en las elecciones del 2026

La Conferencia Episcopal hizo un importante llamado a unos días de que inicie la campaña electoral. (Rafael Pacheco Granados)

La Conferencia Episcopal hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y salir de sus casas a votar en las elecciones de 2026.

Asimismo, instó a los partidos a proponer políticas que se centren en las necesidades reales de población, especialmente de aquellas personas que han sido históricamente excluidos, así como fomentar un diálogo sin odio.

“La democracia costarricense, sin duda, tiene fortalezas tales como el derecho al sufragio, la libertad de expresión, la división de los supremos poderes, la posibilidad de constituir partidos políticos cantonales, provinciales y nacionales y el que una significativa mayoría de la población sigue considerando la democracia como el mejor sistema de gobierno.

“Sin embargo, desde una mirada pastoral, preocupan los signos evidentes de deterioro institucional. Así, en el discurso político se ha introducido el irrespeto, el insulto y la manipulación, las desavenencias y confrontaciones entre los supremos poderes de la República”, indicaron los obispos.

La Conferencia Episcopal también señaló algunos problemas que hoy el país sufre como la violencia criminal, el empoderamiento del narcotráfico y el rezago educativo, entre otros.

“La democracia no se sostiene exclusivamente en la arquitectura legal, sino en una confianza compartida que da vida auténtica a las instituciones. Ante esta realidad, se impone la necesidad de una conversión ética profunda y un compromiso renovado con el bien común, la justicia y la dignidad humana”, comentaron los líderes religiosos.

Los obispos solicitaron a las personas que llegarán a la presidencia y vicepresidencia del país que escuchen al pueblo que los eligió.

